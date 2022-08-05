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4飛彈穿台「國防部卻不吭聲」　他戳破7關鍵：故意打界外球硬接？

記者周亭瑋／綜合報導

中共解放軍4日軍演，日本防衛省同日晚間證實，有4枚飛彈穿越台灣上空，儘管國防部深夜強調並無危害，但仍有大票網友質疑，為何沒警報？對此，律師林智群寫下7點，直言「如果對人民性命安全沒影響，到時候你們這些人是不是又要罵擾民？」

▲▼穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首次台島上空」：想怎打就怎打。（圖／翻攝央視）

▲解放軍飛彈首次穿越台灣上空。（圖／翻攝央視）

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國防部4日指出，共軍於下午1時56分起至下午4時，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射「東風系列」彈道飛彈計11枚；而日本防衛省公布彈道軌跡圖中，顯示有4枚飛彈飛越台北上空。

消息一出，讓許多國民憂心忡忡，PTT更有爆量討論「不發警報完全說不過去吧？」「被射當下若無其事，被抓包後才改口是不？」「北韓飛彈飛過北海道上空，日本有發警報，為何台灣沒有？」

眼看輿論沸騰，律師林智群稍早點出7原因，表示「樂山那個雷達，可以偵測2500公里內一切飛彈、飛機情況，對方飛彈一發射，我們長程預警雷達早就知道，並計算出彈著點。」

▲▼共軍實彈射擊軍演，日本防衛省：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

▲日本防衛省證實，有4枚飛彈飛越台灣上空。（圖／翻攝自日本防衛省）

1.計算知道彈著點，對方故意打的界外球，你會硬接嗎？

2.發射飛彈攔截，不就曝露自己比較先進的愛國者飛彈系數了嗎？

3.對方發射舊型飛彈炸魚，我們用新型飛彈攔截，哪裡划算？

4.你攔截，就是交戰，除非對方飛彈會掉在我們土地上，不然攔截幹嘛？

5.飛彈攔截，飛彈碎片可能掉在我們土地上，反而可能對人民生命財產造成危險。

6.對方飛彈高度在大氣層外，你打那個幹嘛？中國衛星通過台灣上空時，我們也要打下來嗎？

7.如果對人民性命安全沒影響，發布空襲警報，是製造恐慌而已，到時候你們這些人是不是又要罵擾民？大驚小怪？

對此，網友們紛紛回應，「就一群講不聽的軍盲沒事找事做，開始無病呻吟」、「那個高度跟速度，現有的防空飛彈也攔不到，防空飛彈本是防衛對地面有侵略性的飛彈，彈著點跟軌跡未進入到防衛範圍，沒有發射的必要。射那個高度目的就是要造成恐慌而已」、「硬去接一個界外球，吃飽撐著呦」。

不過也有人不以為然，直言「但是當飛彈從你頭上飛過這件事，竟然得從別的國家口中聽到，以後要讓我們怎麼相信這個政府」、「不發警報是台灣沒這系統，還是已經壞了」。

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