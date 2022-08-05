台灣大車隊「敬老愛心計程車」　擴大佈局至新竹市

圖、文／台灣大車隊提供

台灣大車隊「敬老愛心計程車」4月29日起擴大至新竹市服務，提供銀髮族及身障朋友們行動更便利的乘車服務。集團總經理楊榮輝表示，「敬老愛心卡」折抵計程車車資的範圍全台已達5縣市，包含台北市、桃園市、新竹市、台中市、台東縣，這次台灣大車隊與新竹市合作敬老愛心計程車，服務年長者及行動不便者的交通需求，同時我們提供全齡化的交通出行服務方案滿足不同年齡層乘客的搭車需求，致力提供乘客美好有溫度的出行服務體驗。

▲為體貼高齡長者或身障朋友的乘車需求，55688 APP確認叫車後點選「備註需求」中可選擇【收納輪椅】、【協助上車】或【不要休旅車】等多元服務的選項。

且持續響應各地的老人福利措施，成為全台最多「敬老愛心卡」配合的車隊，讓銀髮族也能輕鬆使用無現金付款，目前提供「敬老愛心卡」折抵計程車車資的範圍全台共有5縣市，包含台北市、桃園市、新竹市、台中市、台東縣，桃園市及台東縣單趟車資最高折抵72元，台北市及台中市單趟車資最高折抵金額分別是50元、85元，現在更擴及服務範圍至新竹市，只要設籍並居住於新竹市，且年滿65歲以上或領有身心障礙證明的民眾，每月補助600點，持「竹市敬老愛心卡」搭乘台灣大車隊計程車，單趟車資最高折抵100元；以新竹地區起跳價100元為例，如總車資為110元，折抵後僅需支付10元，提供新竹市長者與身障人士新的交通工具選擇。

▲台灣大車隊目前提供「敬老愛心卡」折抵計程車車資的範圍全台共有5縣市，包含台北市、桃園市、新竹市、台中市、台東縣，桃園市及台東縣單趟車資最高折抵72元。

近期疫情升溫，持續提供全業界最高規格防疫措施，更為銀髮族提供多元、貼心的叫車方式，不僅可透過「24小時客服中心」55688電話預約告知使用「敬老愛心卡」、也可以「路邊攔車」選擇【敬老愛心識別車貼】乘車、或者開啟「55688 APP」從付款選項中點選「敬老愛心卡」進行叫車，沒有手機也不用擔心，可至四大超商進行「超商叫車」。為體貼高齡長者或身障朋友的乘車需求，55688 APP確認叫車後點選「備註需求」中可選擇【收納輪椅】、【協助上車】或【不要休旅車】的選項，同時全台2.2萬台車皆配有酒精消毒瓶、APP還有【不聊天】、【空氣清淨】等防疫選擇，提供長者與身障朋友安心的樂齡交通新日常。