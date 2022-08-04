共軍大規模軍演　藍委罵「同胞給你欺負的？」：剩一支掃把也要戰到底

▲解放軍預告軍演3天，「6大區域」幾乎包圍台灣。（合成圖／新華社、CFP）



記者杜冠霖／台北報導

美國國會眾議院議長裴洛西旋風訪台，中國大陸隨即展開一連串動作施壓，更展開大規模軍演，對此，國民黨立委葉毓蘭批評，陸方口口聲聲把同胞掛在嘴邊，「原來同胞是拿來欺負的、恐嚇的？」，葉毓蘭也表示，自己會永遠站在台灣人民這邊，「未來兩岸若是發生戰爭，即便僅剩一支掃把，我也會奮鬥到底。」

裴洛西3日結束來台行程，前腳剛走，大陸隨即對台展開攻勢，國防部、外交部的官方網站於3日深夜驚傳被駭癱瘓，完全無法連線進入，另外，共軍4日起還將進行軍演，將針對6個台海周邊區域進行演訓，部分劃及台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域。

葉毓蘭指出，六個操演區，圍繞著台海周邊，對岸解放軍的軍演，不僅封鎖我國領海領空，更嚴重違反國際法，妨礙我國民主自由，「我就想問口口聲聲把同胞掛在嘴邊，原來同胞是拿來欺負的、恐嚇的？」

葉毓蘭痛斥，前陣子大陸利用政治手段禁止我國上百家食品公司輸入的報復行為，現在利用飛彈、軍艦、軍機侵犯我國安全，以各種文攻武嚇的手段，迫害我國人民，提升兩岸緊張局勢，「難道烏俄戰爭的前車之鑑，還不足以提醒大家戰爭的殘忍冷血嗎？」

國台辦發言人馬曉光說「台灣問題不是什麼地區問題，而是中國的內政」，對此，葉毓蘭批評，馬曉光不清楚我國民主發展多年嗎？從民選總統、言論自由、黨政軍退出媒體，「都能代表我國民主不斷進步，更證明著我國不僅是擁有主權以及領土的國家，更是全球民主代表的聖地。」

葉毓蘭呼籲蔡政府，外交固然重要，但是若是將人民與外交放在天平上，「我相信我永遠都會選擇台灣人民，過去我曾說過，未來兩岸若是發生戰爭，即便僅剩一支掃把，我也會奮鬥到底。」

葉毓蘭表示，過去自己不斷倡導民主、自由以及和平，因為兩岸和平就是代表世界和平，我不願意看見戰爭的發生，更不願意下一代的孩子們碰到。希望全球盟友們能在此時此刻相挺，台灣需要全世界看到，更需要全世界的幫助。也向捍衛我國領海、領土以及人民安全的國軍說聲「感謝你們，辛苦你們了」。