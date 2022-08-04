共軍演習！王美花曝「天然氣可撐11天」　藍委困惑：若演習延長呢？

▲解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣。（合成圖／新華社、CFP）



記者杜冠霖／台北報導

美國國會眾議院議長裴洛西旋風訪台，中國大陸隨即展開一連串動作施壓，更展開大規模軍演，對於我國燃料存量，經濟部長王美花表示，燃煤有39天存量、石油有146天存量、天然氣則有10至11天存量，都高於法定要求存量。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，若此次或將來演習延長、甚至真的發生戰爭，「我們的天然氣還能夠供應無虞嗎？」

共軍在6區大規模軍演，恐影響我國海空航線，也讓部分國人憂心燃料存量部分不足，對此，王美花表示，王美花說，目前燃煤有39天存量、石油146天存量、天然氣則有10至11天存量，皆高於法定要求存量。對於天然氣船的進出，王美花解釋，前兩年受疫情影響時國際船運不順，中油就已經實行天然氣船有效運輸的沙盤推演。

鄭麗文表示，蔡政府打算在2025年將使用天然氣發電的比例拉到50%，雖然這次大陸的海空演習只有三天，天然氣還算供應充足，但台海關係一直都是越來越緊張，但若這次的演習或將來演習延長，「或是真的發生戰爭，我們的天然氣還能夠供應無虞嗎？」

鄭麗文表示，這麼嚴重的問題，在俄烏戰爭開打後，全部的人都在關心，但王美花卻不斷地要大家不用擔心，「甚至信誓旦旦地說已經找到比俄羅斯更便宜的天然氣！部長的保證是真的會實現還是真的會跳票？」

鄭麗文質疑，2025的能源政策早就被經濟部長啪啪打臉的跳票了，真的有便宜天然氣嗎？到時又怎麼順利供應？光是3天軍演就預計影響900架次，桃園機場也已經取消近50個航班，「呼籲大陸當局不要做這些勞民傷財的事情，影響兩岸的和平與百姓的福祉！不要正中美國下懷！」

除中國大規模軍演外，鄭麗文指出，現在除了台海危機，台灣自己內部的危機也正在發生，前天是外交部跟總統府網站遭到駭客入侵，不只有外交部跟總統府，今天連我們國防部昨天也癱瘓、桃園機場官網更是從前天都一直不斷遭受網路惡意攻擊，桃機官網直到上午9點才恢復正常。

鄭麗文質疑，如果連國防部網站都淪陷，那是多危險的一件事情，現代戰爭資訊戰是最重要的一環，如果這麼輕易就被入侵造成癱瘓，「所有國安問題都將會被滲透！資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫！更別提，就連政府資安問題都漏洞百出了，我們蔡EE政府真的能夠保護台灣嗎？」

對於大陸三天軍演，鄭麗文批評，蔡英文也只是輕輕說聲「軍演沒有必要，台灣永遠開放對話。」，人民的聲音都聽不到了_還說開放對話？而國軍站在第一線保護國人安全，這些海空演習都需要弟兄們緊急備戰、嚴陣以待，簡直身心俱疲，「台海情勢這樣緊張，國軍出任務更是需要聚精十二萬分的會神，真的辛苦了！」