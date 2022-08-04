陳時中喊抗中保台是基本精神　黃珊珊：某些東西不是某些人專利

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日傍晚離台，中共便於4日中午起在台灣周邊6處海域進行軍演，使民進黨台北市長參選人陳時中喊出「抗中保台是基本精神」等言論。面對陳時中喊抗中保台，台北市副市長黃珊珊強調，任何對台灣友善的都會歡迎，對台灣不友善則是譴責，不論對誰都是相同態度，「不是某些東西是某些人專利。」

關於陳時中喊出抗中保台應是基本精神，黃珊珊4日接受媒體電訪時回應，自己的說法已經說得很清楚，中華民國是主權獨立的國家，台北市則是中華民國首都，「我們有權利做自己的主人，任何對台灣友善的（人）我們都歡迎，對台灣不友善的（人）我們都譴責，不管是誰都是一樣態度，不是某些東西是某些人的專利。」

陳時中4日上午出席文山區公所治安社區研習會議，與國民黨市長參選人蔣萬安同台。面對蔣萬安質疑民進黨每逢選舉就大打「抗中保台」，但港澳條例目前仍躺在立法院？陳時中說，這有點扯遠了，抗中保台是基本的精神，要跟理念相近的國家做朋友，跟理念不相近就敬而遠之，「保護台灣是天經地義該做的事」。

陳時中表示，以前常常講，無論是候選人或一般選舉人，在這樣錯綜複雜的情況下，「呼籲大家做自己靈魂的主人、做對的事情」。