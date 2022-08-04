陳時中拋城市外交隊政見　黃珊珊譏「構想型東西」：請提具體做法

▲台北副市長黃珊珊。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，使台海局勢升溫，民進黨台北市長參選人陳時中此刻拋出，若當選就要將台北市政府「國際事務組」升級成「國際事務局」，且要組建「城市外交隊」等言論。對此，台北市副市長黃珊珊回應，台北市這幾年在國際事務上沒有少過，她無法回應只是構想型的東西，請陳時中提出具體做法。

針對陳時中喊出當選要成立「國際事務局」說法，黃珊珊4日下午接受媒體電訪時表示，重點不是名稱、組織，而是做什麼事情，台北市政府這幾年在國際事務上沒有少過，「我覺得部長（陳時中）可能不太清楚地方政府組織編制，我們局處是有Quota（額度）的，若要成立新的局處，就要把另一個局處裁併掉，我不知道他要裁併掉哪個局處？」

黃珊珊強調，台北市在疫情期間透過線上會議，包括智慧城市、局處業務等與國際之間往來，並不亞於非疫情時代，尤其是涉外事務總監周台竹加入後，北市府現在和其他國家外館關係非常密切，「我覺得重點是做了什麼，而不是設什麼樣機關，設了機關沒做事也是沒用。」

至於陳時中稱要組建「城市外交隊」，擴大市民參與國際活動，黃珊珊強調，「請他（陳時中）提出具體做法吧！我沒辦法每天回應可能只是構想型的東西。」