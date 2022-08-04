裴洛西讚嘆最愛韓國！訪韓「午宴菜單」意外曝光　氣氛比想像輕鬆

▲裴洛西訪韓時午宴氣氛輕鬆，未談論國際重大議題。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日晚間從台灣飛抵南韓。原本外界估計，隨著中國人民解放軍在台灣周邊海域進行實彈射擊、台海緊張情勢升溫，裴洛西將談論台海問題；不過在進行午宴時，裴洛西並未向南韓朝野議會人士提到台灣、中國等，午宴氣氛相對緩和，而午宴菜單也因此曝光。

根據《韓聯社》，裴洛西4日上午與南韓國會議長金振杓舉行70分鐘會談、雙方在國會舍郎齋進行1小時的午宴，以及下午2時30分與南韓總統尹錫悅進行40分鐘通話，皆未向韓方人士主動提及台灣與中國問題，午宴時甚至也未談論北韓（朝鮮）、日本等圍繞韓半島（朝鮮半島）的國際情勢以及韓中關係。

出席午宴的關係人士透露，原本外界預估恐怕將有一層冰冷的氣氛籠罩午宴，然而午宴的談論話題卻相對顯得輕鬆愉快。

裴洛西透露，在全世界所有的地點中，她最愛在南韓國會的舍郎齋用餐，她回憶上次訪韓時，也是在舍郎齋用午膳，是一個相當愉快的回憶。據悉，裴洛西曾於1998、1993、1997年訪問南韓，2015年也曾以美國聯邦眾議院少數黨領袖身份訪韓。

裴洛西向7月4日就任國會議長的金振杓表達祝賀，表示7月4日剛好是美國的獨立紀念日，「美韓兩國關係有著很深的因緣」。

此次裴洛西訪韓時的午宴，其菜單包括冷菜、烤鯛魚、鮮蝦煎餅、馬鈴薯煎餅、醬烤韓牛排骨、拌飯、宮廷神仙爐（韓式火鍋）等韓式料理；至於點心則包括季節水果、韓菓（傳統韓式糕點）、年糕、高麗紅參茶等。

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