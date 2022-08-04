不老騎士環島油桶見底　池上暖警提桶加油...助他繼續圓夢

▲騎士環島油用罄，員警提桶加油。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局池上分駐所，接獲民眾通報稱「有陌生人在我家庭院許久，請員警來察看」。抵達現場後，據悉，該名許姓男子(63歲)騎機車環島，但因油用罄，頂著烈日徒步回頭找加油站，卻因體力不勝負荷，所以停在民家庭院歇息。暖心員警遂自掏腰包提桶加油，還提供飲食及礦泉水，讓他再次上路，協助他完成「不老騎士」環島壯行。

近來動輒30多度以上的夏日高溫氣候，直讓人大呼受不了。但就算如此，仍然阻止不了大叔騎車環島，要看盡台灣各地美景的決心！一名許姓男子，幾天前騎著機車，獨自從新北市居住地出發，由北而南繞過屏東，再由南而北，準備完成人生第1次機車環島壯行。

▲員警還請他回到所內，提供飲食及礦泉水。（圖／記者楊漢聲翻攝）

於3日15時左右騎到花蓮縣與台東縣的邊界，機車卻罷工了！後經檢視，原來汽油已用罄，於是他以徒步方式回頭找加油站。但因連日騎車，又頂著烈日，一時體力不支，遂坐在路旁他人庭院前休息。屋主一看有陌生人久坐不走，遂撥110報警請警察協助。員警經到場得知上情，除自掏腰包提桶加油外，考量他的體力及騎車安全，還請他回到所內，提供飲食及礦泉水，經過充分休息後，再讓他繼續完成機車環島行。