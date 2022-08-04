山友南一段摔傷無法行走　2地消防員同步救援...直升機吊掛失敗

▲搜救人員上山急援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣消防局2日約凌晨5時接獲報案，7人登山團在中央山脈南一段行程中，第5天在海諾南山營地時，1名女性山友摔倒腳受傷無法行走；由於患者目前位置在台東縣及高雄市交界處，兩縣市消防局立即調派7名山域搜救人員，以及屏東林管處2名響導緊急救援，消防局強調，救援人員與傷者距離仍有6公里，已增派第2梯次搜救人員前往接應。



▲8月3日搜救人員與待救者位置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣消防局表示，經消防單位召開搜救會議研判患者目前位置，決議搜救行動採陸空二路聯合併進方式，台東地面搜救部隊於2日當天早上即遶行屏東、高雄由南橫公路寶來西段入山，結合高雄市搜救人員採行路線自高雄桃源區小關山林道進入南一段搜救，預估地面搜救人員約步行2天-3天可與患者接觸後再協助下山，同時也申請內政部空勤總隊直升機連2日出動2架次進行空中救援。



▲8月3日直升機空勘視角。（圖／記者楊漢聲翻攝）

不料，由於近日受熱帶低壓外圍環流影響、山區氣侯不佳，致直升機2次均無法順利執行吊掛救援；3日下午14時後聯合搜救人員回報山上風強雨大、氣侯惡劣，繼續前行恐有危險，決定先在小關山前鋒附近較安全山凹處紮營，目前距離患者所在位置約還有將近6公里，待4日清晨提早出發繼續前往救援，盼能儘早與患者接觸並順利接應下山，且台東縣消防局也預計今天上午派出第2梯次救援人員前往高雄接應。



近年來由於疫情改變旅遊型態，國內登山活動興盛，今年5月起南橫公路通車，其中多處登山路線更大大吸引許多山友朝聖，通車以來也已發生6起山域事故，特別是集中在最近暑假期間台東縣境內接連發生5件，造成轄區消防單位疲於奔命。



台東縣消防局呼籲，民眾進行登山活動請先做好登山功課，配備要充足，儘量不要獨攀或亂切路線，亦應注意自身身體狀況及隨身攜帶通訊設備，登山前手機可下載119報案APP，如遇狀況能立即向外界求援，並有效控管飲水糧食、利用裝備器材求救及尋找安全避難處所等待救援，避免釀成意外。