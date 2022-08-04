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黃國昌借鏡1996台海危機　批中國軍演「未從歷史學到教訓」

▲▼黃國昌,雷仲達出席財政委員會（圖／記者徐斌慎攝）

▲時代力量前立委黃國昌。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者蔡佩珈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，共軍4日中午起在台灣周邊6處海域進行軍演。時代力量前立委黃國昌於臉書發文指出，1996年中國大陸欲以軍事威嚇干預台灣選舉，台灣人卻完成史上首度總統直接民選，時至今日，台灣人守護自由民主的意志只會愈加堅定，顯見中國大陸未能從歷史中學到教訓。

黃國昌4日表示，自裴洛西離台後，中國大陸展開3天實彈軍演，如此蠻橫粗暴的行徑一如往昔，沒有長進，顯見中國大陸未從歷史中學到教訓。

黃國昌解釋，1996年的台海飛彈危機，中國大陸當時企圖以軍事威嚇干預台灣總統選舉，結果完全失敗，台灣人順利透過民主程序，完成史上首度總統直接民選，大步邁向民主的道路。時至今日，台灣人守護自由民主的意志，不僅未曾動搖，只有益發堅定。

黃國昌說，台灣作為一個主權獨立的國家，本有權利與國際社會進行外交往來，中國大陸打壓無理至極，還進一步武力威嚇，破壞和平秩序，更讓全球民主社會再度見證中共政權的野蠻跋扈，再次印證共同對抗這種極權政體的必要性。

此外，黃國昌表示，感謝全體國軍弟兄姊妹，不分晝夜、守護著全體國人，台灣人也會是國軍最堅強的後盾。在關鍵的時刻，台灣人共同支持國軍，團結支持台灣，攜手守護我們共同珍惜的價值，「德不孤，必有鄰。一次又一次，台灣人會向全球展現我們捍衛自由民主的決心」。

1996年台海危機即第3次台灣海峽危機。1995年經美國總統柯林頓允許，中華民國總統李登輝到美國進行非官方的私人訪問，此舉引發中共不滿。

中共為表抗議，並阻止李登輝在1996年總統選舉連任，1995年7月開始進行第1次飛彈發射及軍事演習，並於8月出動艦艇、飛機進行海上攻防演練，解放軍10月更在福建舉行兩棲登陸作戰。

隔（1996）年3月中共進行第2次飛彈發射及軍事演練，當時台灣正舉行第1次總統直接選舉。後來美國派遣尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）、獨立號航空母艦（USS Independence CV/CVA-62）靠近台海，以阻止中共武力攻台。

解放軍而後在美國壓力下，修改行動方針，採取「三不原則」，即飛彈不會飛越台灣本島上空、海軍空軍不超越台海中線、就算舉行登陸演習也不會實際占領台灣島嶼。

該次總統大選，以國民黨李登輝、連戰以54%的得票率當選正、副總統。

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