麻辣豬皮要搶！「千千X超商」最新聯名美食開吃　還有辣炒豬肉飯

▲百萬YouTuber美食水水「千千」搶進超商推出5款泰台聯名美食 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

嘴巴不能停！繼滴妹、韓勾ㄟ金針菇、古娃娃後，超人氣百萬YouTuber美食水水「千千」也進攻超商推出一系列「泰台聯名美食」了，不僅吃得到超罪惡「麻辣豬皮」，還有泰式辣炒豬肉飯、麻油肉絲炒飯等主食，而甜點控則不能放過海綿蛋糕結合芋泥餡、鮮奶油的「芋泥蛋糕捲」，即日起於全門市正式開吃。

▲必搶吃超涮嘴「麻辣豬皮」。

▲這碗「泰式辣炒豬肉飯」也是推薦必吃。

全家這次找來千千合作，特意以泰國、台灣在地經典小吃開發4款冷凍美食，其中，最特別的就是「麻辣豬皮」，使用數10種中藥材與辛香料釀製麻辣鍋鍋底熬煮入味，搭配口感Q彈又富有膠質的豬皮，涮嘴到不行，肯定要搶吃一波，主食部分則首推這碗「泰式辣炒豬肉飯」，選用新鮮台灣豬絞肉，加入朝天椒、九層塔、檸檬葉、檸檬汁等多種辛香料大火爆炒，搭配台南11號白米，每一口都能感受到濃濃泰味。

▲芋頭控要搶吃最新芋泥蛋糕捲。

另外還有濃濃麻油香的「麻油肉絲炒飯」及有著多汁豬肉高麗菜內餡的「水煎包」，通通一次滿足；加碼芋頭控必吃「芋泥蛋糕捲」，外層是傳統海綿蛋糕體，內餡則注入滿滿芋泥、鮮奶油，每一口都超滿足，即日起於全門市開賣。

▲7-11超夯「蒲燒鰻御膳」今年限量回歸。

除外，7、8月適逢鰻魚盛產季節，7-11也再度開賣去年一上市就熱賣的「蒲燒鰻御膳」，主要選用在地養殖輸日高等級鰻魚，先白燒炙烤至表面略呈金黃色、將油脂逼出後再蒸，再刷上道地日本蒲燒醬燒烤，打造柔軟清爽的鰻魚口感，再搭配歐姆蛋、和風蘿蔔乾，每一口都是道地日式風味，即日起季節限定、定限量提供，僅於北部（大台北地區／桃園）超過3000間門市販售。

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