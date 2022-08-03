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當代「膠帶藝術」入駐一號糧倉　在日式老屋中摘星賞畫，享受極上之美

文／瘋設計

▲樂埔町一號糧倉（圖／樂埔町一號糧倉提供，下同）

「文化是生活的累積」如何讓藝術常伴生活左右？

最近，樂埔町一號糧倉重磅邀請到國際指標膠帶藝術團體TAPE THAT ，限時引進歐美最流行的膠帶藝術藏品，供來訪遊客，沐浴日式房屋的林木香氣，品味今人創造的潮流藝術。

膠帶藝術界指標團體 TAPE THAT 限時進駐樂埔町一號糧倉

自7/14開始，一直到10/11，樂埔町一號糧倉引進曾榮獲紅點設計大獎、2022美國謬思設計大獎銀獎……等多項大獎的知名膠帶藝術團體TAPE THAT藝術作品。

發跡於德國柏林的TAPE THAT，創作風格多元，從複雜多彩的膠帶、燈光裝置到黑白極簡，作品遍布廢棄建築、展間、藝廊、夜店等場所，甚至連高雄輕軌，都能成為他們的創作場所之一，此移動花燈還因此獲得許多大賞肯定，從台灣在地閃耀國際光芒。

曾與各大品牌合作，獲國際認可也具收藏價值

運用膠帶來創作城市公共藝術，是目前歐美正流行的新型態城市藝術風格，在當代也極被看好發展潛力。除了自主創作之外，他們也曾與NIKE、F1賽車、W Hotel等品牌合作。因此不少人會收購藝術家系列作品，作為改變居家氛圍的軟裝配備。

當源自於西方「街頭藝術」的膠帶藝術跳出框架，碰上日式老屋秘境，搭配《台北米其林必比登》推薦美食。五感體驗被滿足的同時，也成功創造了台日西合璧的新靈魂。

▲樂埔町一號糧倉展間一隅。（圖／瘋設計，下同）

老屋中享美食兼賞畫｜列米其林必比登推薦，一號糧倉的前生今世

樂埔町，保留了一段臺灣重要的生活回憶。精心修復的歷史建物，彷彿一道穿越時空的迴廊；行走其中，沐浴日式房屋的林木香氣，品味今人創造的藝術──一度消逝於工商業社會節奏中的雅致生活情懷，從容再現。

曾於2019連續2年名列米其林必比登推薦的一號糧倉，讓客人在古蹟修建的老屋餐廳中，享用從台灣各地網羅之冠軍食材精心烹調的跨國料理，是以餐點詮釋歷史、充滿故事的特色餐廳，除了米其林光環加持外，更有其歷史文化意涵與食材話題....

（完整文章請看瘋設計

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