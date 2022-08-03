　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新住民反賄選宣導　選舉當天拉票也違法...新住民：現在才知道

▲移民署屏東縣服務站會同相關單位辦理「新住民模擬投票教學暨反賄選」家庭教育課程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲移民署屏東縣服務站會同相關單位辦理「新住民模擬投票教學暨反賄選」家庭教育課程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

九合一選舉於今年11月26日舉辦，為幫助新住民瞭解民主選舉制度，移民署南區事務大隊屏東縣服務站及專勤隊，日前特別攜手枋山鄉新住民關懷協會、屏東縣選舉委員會、屏東縣政府政風處，共同辦理「新住民模擬投票教學暨反賄選」家庭教育課程，除向新住民朋友宣導反賄選，還讓他們實際體驗從領取選票、蓋印到投入票匭等一系列流程的模擬投票，搭配通譯人員在旁即時解說，大家都認真地進行模擬投票，現場氣氛熱烈。

▲移民署屏東縣服務站會同相關單位辦理「新住民模擬投票教學暨反賄選」家庭教育課程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋山鄉新住民關懷協會理事長阮玉饒分享課後心得；她表示，雖然也有投過票，但今天參加活動才知道，原來投票過程還有許多需要注意的重要規定，例如以前曾看到朋友在投票日當天，於LINE群組好心提醒記得投票，還順帶為自己喜愛的候選人拉票，原來這樣是違法行為，可處新臺幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

▲移民署屏東縣服務站會同相關單位辦理「新住民模擬投票教學暨反賄選」家庭教育課程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲移民署屏東縣服務站會同相關單位辦理「新住民模擬投票教學暨反賄選」家庭教育課程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另外，也曾發生朋友拿私章蓋印選票，或蓋錯候選人想換一張新選票的情形，還好在亮票之前就被工作人員及時阻止，這些都是因為不了解投票規則才會發生，很感謝移民署今天舉辦的課程，讓新住民朋友們瞭解如何投票，未來一定會積極參與各種選舉。

屏東縣選舉委員會副總幹事陳明興提醒，投票日當天不能以任何形式拉票，即使1對1透過網路社群私訊拉票、手機傳簡訊也不可以，不要轉貼催票訊息，更不可以身穿與候選人相關的衣服前往投票，另外也要注意，投票時不能攜帶手機、攝影機拍照錄影、更不可以亮票或撕毀選票。

屏東縣政府政風處科長陳治中進一步宣導公平選舉的重要性，提醒若有候選人以免費招待餐飲、巴士旅遊，或是以贈送救濟白米、沙拉油、高額生活用品等方式要求換取選票，都是賄選態樣之一，請新住民朋友一定要小心，不要協助發放這些選舉禮品或拉人頭旅遊，一時不察就可能成為賄選幫兇。另外，屏東縣專勤隊也提醒「反賄五撇步」，也就是「接」接近賄選候選人；「保」保存賄選證據；「打」撥打檢舉電話；「訴」起訴就領四分之一獎金，一審判決有罪再領四分之一；「搞定」判決有罪確定，領取其餘全部獎金，而且檢舉獎金最高額為新臺幣1,000萬元，希望新住民朋友不僅要拒絕賄選，也能夠勇於檢舉買票行為，共同打擊賄選歪風。

屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，這次課程特地深入社區，前往枋山鄉舉行，讓平時忙於工作的新住民朋友，能充分瞭解並體驗實際投票過程，更於課程中加強宣導「乾淨選舉、從我做起」，希望新住民朋友能珍惜手中寶貴的選票，此外，若知道有賄選情事，也可撥打屏東縣服務站專線08-7661885，過程中除了嚴格保密身分，還有專業通譯可協助翻譯，不需擔心語言不通，提醒新住民朋友踴躍提出檢舉，共同守護臺灣民主核心價值。

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
裴洛西講到一半「口譯妹直接打斷」！　網炸：太丟臉
LIVE／蔡英文接見裴洛西　會談內容看這裡！
快訊／蔡英文、裴洛西會晤結束後　安排約30分鐘「閉門會談」
表彰裴洛西提升台美交流　蔡英文頒「特種大綬卿雲勳章」
多間7-11螢幕驚見「戰爭販子裴洛西滾出台灣」！　業者回應了
共軍軍演鎖台3天「選這6區」　國防部：企圖威脅港口都會區
共軍「實彈演習」距高雄僅20公里！　範圍大於台海危機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自備重複性環保用具逛夜市　波光市集吃美食

男雨中公園散步流連街頭　屏東暖警供水解渴助返家

新住民反賄選宣導　選舉當天拉票也違法...新住民：現在才知道

東港婦搭電梯遇故障驚魂　維修人員線上指導消防成功救援

台南新營區長榮路短延時強降雨積水問題　市府改善不積水

高中同學相見歡　廣翰實業捐贈南警急難救助金

台南石斑魚調節補助　加工業者、漁民都領的到

經濟部徵選精選米食盒餐　「魯香香」結合在地食材！雲林唯一入選

居家照護成長　健行科大產學合作培育「全人護理專家人才」

快訊／桃園半夜1點「轟隆巨響」！疑戰機起飛驚醒居民：空襲警報？

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

自備重複性環保用具逛夜市　波光市集吃美食

男雨中公園散步流連街頭　屏東暖警供水解渴助返家

新住民反賄選宣導　選舉當天拉票也違法...新住民：現在才知道

東港婦搭電梯遇故障驚魂　維修人員線上指導消防成功救援

台南新營區長榮路短延時強降雨積水問題　市府改善不積水

高中同學相見歡　廣翰實業捐贈南警急難救助金

台南石斑魚調節補助　加工業者、漁民都領的到

經濟部徵選精選米食盒餐　「魯香香」結合在地食材！雲林唯一入選

居家照護成長　健行科大產學合作培育「全人護理專家人才」

快訊／桃園半夜1點「轟隆巨響」！疑戰機起飛驚醒居民：空襲警報？

自備重複性環保用具逛夜市　波光市集吃美食

輕忽慢性鼻竇炎導致呼吸困難　新療法讓病友聞到清新空氣找回正常生活

蘋果認4.5萬元高價顯示器Studio Display現災情　一招能暫時解決

歐陽娜娜發聲「只有一個中國」！　3台灣藝人轉發大陸官媒貼文

5、6月統一發票中獎清冊下午公佈！　千萬獎開出13張、200萬12張

BA.5侵台「單日上下限」確診數曝　學者：9月仍有望少於萬例

傳林智堅碩論抄襲比例低　台大教授曝「關鍵在台大如何認定」

屏東潮州10大肇事路段出爐　知名燒冷冰「光春圓環」居冠

快收！超商「咖啡買2送2」連2天搶喝　加碼4大飲品任2杯下殺7折　

裴洛西才抵台！49分鐘後「1則簡訊」驚呆他　PTT狂喊：羨慕阿

Lady Gaga飆《Shallow》 全場大合唱　重返倫敦：謝謝喜歡我這樣的怪人

地方熱門新聞

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

藍營議員建議鄭文燦　不要為「他」毀政途

彰化蛋黃酥大放送！愛台灣力挺裴洛西　她霸氣買10盒

愛台灣！賣蛋黃酥力挺裴洛西　訪台時數待越久送越多

高雄9行政區明天大停水！影響逾14萬戶

桃園南崁百人吃瓜做民調　四成送瓜給智堅

提高生育率開藥方　桃議員提幫繳房貸政策

台南石斑魚調節補助領的到

台南新營區長榮路積水問題改善

廣翰實業捐贈南警急難救助金

台中平價生養加碼育兒補助一次看

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

更多熱門

相關新聞

市議員參選人臉書「殺妳全家」　李柏瑟報案

市議員參選人臉書「殺妳全家」　李柏瑟報案

美聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台前，民進黨籍桃園市議員參選人李柏瑟的個人臉書粉絲專頁，收到一份以簡體字「殺了妳全家」恐嚇私訊，李柏瑟除截圖報警處理外，也強烈譴責「捍衛台灣民主主權，絕不向暴力屈服」；桃園警分局強調，李報案稱接獲臉書訊息恐嚇，警方立即依程序受理並積極查辦，絕不容許任何暴力行為，違法者必將嚴究法辦。

裴洛西今晚抵台「兩岸緊張情勢升溫」！蔣萬安：相關單位需慎防

裴洛西今晚抵台「兩岸緊張情勢升溫」！蔣萬安：相關單位需慎防

陸禁逾百台灣食品進口　陳時中酸爆：也是常常在生氣

陸禁逾百台灣食品進口　陳時中酸爆：也是常常在生氣

北市選民看好度逾3成？　陳時中：比賽才剛剛開始

北市選民看好度逾3成？　陳時中：比賽才剛剛開始

快訊／傳裴洛西今晚來台　陳時中：有朋自遠方來

快訊／傳裴洛西今晚來台　陳時中：有朋自遠方來

關鍵字：

移民署屏東服務站新住民投票選舉2022九合一大選黃仲傑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

浙江高鐵站運坦克　陸網：事兒大了！

陸宣布暫停對台灣出口天然砂

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

即／解放軍宣布「圍繞台灣」實彈射擊

她2天激戰「台英日3男」無套4次：懷孕了！求醫找爸

冷氣不涼！租屋妹見「9年前房客痕跡」呆了

陸嚴懲「台獨關聯機構」捐款企業一併制裁

解放軍預告軍演3天　6大區域包圍台灣

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面