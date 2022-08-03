新住民反賄選宣導　選舉當天拉票也違法...新住民：現在才知道

▲移民署屏東縣服務站會同相關單位辦理「新住民模擬投票教學暨反賄選」家庭教育課程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

九合一選舉於今年11月26日舉辦，為幫助新住民瞭解民主選舉制度，移民署南區事務大隊屏東縣服務站及專勤隊，日前特別攜手枋山鄉新住民關懷協會、屏東縣選舉委員會、屏東縣政府政風處，共同辦理「新住民模擬投票教學暨反賄選」家庭教育課程，除向新住民朋友宣導反賄選，還讓他們實際體驗從領取選票、蓋印到投入票匭等一系列流程的模擬投票，搭配通譯人員在旁即時解說，大家都認真地進行模擬投票，現場氣氛熱烈。

枋山鄉新住民關懷協會理事長阮玉饒分享課後心得；她表示，雖然也有投過票，但今天參加活動才知道，原來投票過程還有許多需要注意的重要規定，例如以前曾看到朋友在投票日當天，於LINE群組好心提醒記得投票，還順帶為自己喜愛的候選人拉票，原來這樣是違法行為，可處新臺幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

另外，也曾發生朋友拿私章蓋印選票，或蓋錯候選人想換一張新選票的情形，還好在亮票之前就被工作人員及時阻止，這些都是因為不了解投票規則才會發生，很感謝移民署今天舉辦的課程，讓新住民朋友們瞭解如何投票，未來一定會積極參與各種選舉。

屏東縣選舉委員會副總幹事陳明興提醒，投票日當天不能以任何形式拉票，即使1對1透過網路社群私訊拉票、手機傳簡訊也不可以，不要轉貼催票訊息，更不可以身穿與候選人相關的衣服前往投票，另外也要注意，投票時不能攜帶手機、攝影機拍照錄影、更不可以亮票或撕毀選票。

屏東縣政府政風處科長陳治中進一步宣導公平選舉的重要性，提醒若有候選人以免費招待餐飲、巴士旅遊，或是以贈送救濟白米、沙拉油、高額生活用品等方式要求換取選票，都是賄選態樣之一，請新住民朋友一定要小心，不要協助發放這些選舉禮品或拉人頭旅遊，一時不察就可能成為賄選幫兇。另外，屏東縣專勤隊也提醒「反賄五撇步」，也就是「接」接近賄選候選人；「保」保存賄選證據；「打」撥打檢舉電話；「訴」起訴就領四分之一獎金，一審判決有罪再領四分之一；「搞定」判決有罪確定，領取其餘全部獎金，而且檢舉獎金最高額為新臺幣1,000萬元，希望新住民朋友不僅要拒絕賄選，也能夠勇於檢舉買票行為，共同打擊賄選歪風。

屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，這次課程特地深入社區，前往枋山鄉舉行，讓平時忙於工作的新住民朋友，能充分瞭解並體驗實際投票過程，更於課程中加強宣導「乾淨選舉、從我做起」，希望新住民朋友能珍惜手中寶貴的選票，此外，若知道有賄選情事，也可撥打屏東縣服務站專線08-7661885，過程中除了嚴格保密身分，還有專業通譯可協助翻譯，不需擔心語言不通，提醒新住民朋友踴躍提出檢舉，共同守護臺灣民主核心價值。