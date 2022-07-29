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民進黨婦女選戰營 　首度邀請新住民拼選戰

▲▼ 民進黨婦女部舉辦選戰營 首度邀請新住民共拼選戰 。（圖／民進黨嘉義縣黨部提供）

▲▼ 民進黨婦女部舉辦選戰營 首度邀請新住民共拼選戰 。（圖／民進黨嘉義縣黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨婦女部29、30日於嘉義縣舉辦「台灣女人戰出來」領袖決策營，集結全國各縣市200位台灣及新住民姐妹開授選戰特訓班，化女力為戰力，號召台灣與新住民姐妹共同投入年底選戰。

▲▼ 民進黨婦女部舉辦選戰營 首度邀請新住民共拼選戰 。（圖／民進黨嘉義縣黨部提供）

婦女部主任許嘉恬表示，台灣的性別平等指數已經是亞洲第一，台灣的女力更是選舉重要的戰力。此次營隊，正是台灣女力隊集結的第一步。

許嘉恬主任進一步提到，這是民進黨婦女部首次邀請新住民參加選戰營隊。民進黨近年來深耕新住民族群，此次選戰營邀請到70多位來自越南、印尼、泰國、緬甸、中國等國家的新住民幹部參與。

▲▼ 民進黨婦女部舉辦選戰營 首度邀請新住民共拼選戰 。（圖／民進黨嘉義縣黨部提供）

來自中國的新住民王翎鳳分享，自己長期投入社區營造工作，發現與民進黨本土理念與價值一致，所以願意站出來為民進黨推出的好人才輔選。來自越南、曾獲勞動部創業楷模的阮理厚提到，來台灣20多年對政治的觀察，民進黨是相當照顧新住民的政黨，也推出許多友善新住民的政策，因此在2020年願意投身輔選，擔任雲林縣小英新住民山線後援會會長，也會支持民進黨推出的劉建國縣長候選人，讓好人才進入縣政府服務。

本次女性選戰營邀請到蘇貞昌院長、翁章梁縣長、李俊俋市長候選人、沈伯洋教授、黃倩萍主播、林靜儀立委、羅美玲立委、中埔鄉李碧菁鄉長、林飛帆副秘書長、林鶴明副秘書長等，從政績、中國認知戰、選戰文宣策略到女力培力，為台灣及新住民幹部進行全方位授課，正式吹響選舉號角。

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