南消參與車禍救援挑戰賽　強化選手專業化車禍救援能力

▲台南市消防局於大橋特搜分隊、新化訓練中心等場所，辦理車禍救援挑戰賽選手訓練，提升車禍救援專業技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效整合國內車禍救援技術，提升整體消防人員車禍救援能力，消防署規劃8月26日至28日舉辦「2022年車禍救援挑戰賽」，台南市消防局8月1、8、15、18、19日及22～25日，於大橋特搜分隊、新化訓練中心等場所，辦理車禍救援挑戰賽選手訓練，提升車禍救援專業技能，並盼藉此競賽與各消防機關經驗交流分享。

車禍現場的救援處理原則為評估現場安全、確認患者位置狀況、穩固車輛、建立支點、器材選用、跟隨負載、安全鎖固及患者脫困，重點強調以安全前提下，來思考如何進行破壞作業、並迅速的協助患者脫離，避免患者的二次傷害，而在為期9天的訓練時間，也陸續拖吊15台報廢車輛至訓練場地，來進行車禍現場模擬佈置，讓選手可累積更多的實務操作與經驗，讓消防專業訓練也更加紮實。

市長黃偉哲表示新式車種的陸續增加及未來電動車的普及化，讓車禍事故的處理效率與風險大幅提高，已是消防人員需面臨之新難題與挑戰，在如何迅速且安全的將傷者救出，考驗著消防人員的能力及技術，平時加強相關訓練，熟悉各項基本技能及建立救災安全觀念，降低民眾生命安全之損害。

消防局局長李明峯表示救災現場，往往是分秒必爭，唯有仰賴基礎專業訓練，並提升裝備器材及不斷充實救災新知，才能於災害現能發揮最大的功能，救災人員平時展現精進的救災技能、儲備救難能量，有效率並安全的完成人命救助任務，以確保民眾生命財產安全。