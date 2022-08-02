南消採購無線傳輸氣體偵測利器　守護市民安全

▲台南市消防局編列285萬元採購27台具有無線傳輸功能之五用氣體偵測警報器、3台四用氣體偵測警報器及7台無線中繼機，以保障消防人員救災安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對災害現場詭譎多變的環境，如需要救災人員長時間滯留現場，以氣體偵測警報器進行環境監控，將致使救災人員危害風險提高，台南市消防局在市長黃偉哲支持下，2022年度編列285萬元採購27台具有無線傳輸功能之五用氣體偵測警報器、3台四用氣體偵測警報器及7台無線中繼機，以保障消防人員救災安全。

消防局指出，當發生密閉空間使用加熱器不當引起一氧化碳中毒、工廠槽體清潔或下水道侷限空間作業發生人員受困等災害狀況，消防人員在進入現場執行民眾受困救助前，除配戴個人救災裝備空氣呼吸器，以避免呼吸道受到創傷或中毒暈倒外，另會手持氣體偵測警報器進入災害現場，以確認該場域現場環境濃度，並執行緊急通風換氣及救援任務。

由於氣體無法以肉眼察覺危害，故需經由氣體偵測警報器檢測現場環境濃度，是否符合可正常呼吸狀態，方可解除現場環境警戒，故手持式氣體偵測警報器，對化學氣體洩漏檢測極其重要，但面對大量氣體外洩，無法短時間完成緊急通風任務下，由於消防人員個人用空氣呼吸器氣瓶每支可使用的時間有限，亦考慮救災現場大量洩漏如達爆炸下限，恐引起爆炸之虞，故消防人員不可能持手持式體偵測警報器長時間待在現場持續環境監控，為此消防局自2015年起所採購之氣體偵測警報器，均含有無線傳輸模組功能。

具有無線傳輸功能之氣體偵測警報器，其功能藉由1台主機可接收8台氣體偵測警報器所檢測到相關資訊進行回傳，傳輸距離達100公尺，今年度無線中繼機的加入，救災現場每增加1台無線中繼機，將可增加300公尺之傳輸距離，在無遮蔽物下最長遠端監控範圍可達1公里，截至2021年底台南市消防局已有59台五用氣體偵測警報器、14台四用氣體偵測警報器均具有無線傳輸功能，並有10台無線接收主機供轄下七個大隊至少均有1台可以接收使用，今年度再次購得具有無線傳輸功能之五用氣體偵測警報器27台、四用氣體偵測警報器3台及無線中繼機7台，將有效減少消防人員滯留在危險環境下進行監控之時間。

市長黃偉哲表示，消防人員深入救災現場造成個人生命危害是我們不樂見的情況，因此採購科技救災裝備提升搶救效率與安全已是刻不容緩，今年度五用氣體偵測器、四用氣體偵測器與無線中繼機採購，將有助於提升消防人員救災安全，進而使市民生命財產安全更有保障。

消防局局長李明峯表示，在市府團隊的支持下，消防局每年針對老舊裝備器材均編列預算進行汰舊換新，未來仍每年滾動式檢討各式救災裝備器材是否堪用，並將符合第一線消防人員需求及保障消防人員救災安全之兩大重點納入裝備器材採購必要考量，以朝救災裝備好用及耐用之目標持續精進。