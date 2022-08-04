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瘋傳「中共決定撤離在台陸人」　陸委會闢謠：假消息！

▲▼陸委會9月24日召開例行記者會，由發言人邱垂正主持，背板換新。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會闢謠中共撤僑。（圖／資料圖）

記者鄭思楠／綜合報導

網路社群今日（4日)上午流傳，中共官媒《央視》宣布「中共有關部門決定撤離在台的大陸同胞」。對此，陸委會闢謠稱，有關經政府查證此為假消息，請國人不要轉傳，政府將移送有關檢調機關偵辦查處。

陸委會同時也呼籲，「國人收到未經查證的不明訊息，切勿轉傳，以免觸法。政府強調，面對外界非理性威嚇，我們會堅定捍衛國家安全保障國人安居樂業，面對橫逆及有心人士以虛假訊息紊亂社會安定，請全體國人保持信心處變不驚，向全世界展現台灣人的自信。」

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