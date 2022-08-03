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陸委會：中共恐進一步施壓　使台灣孤立無援「達成迫談促統」

▲▼總統接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團。（圖／總統府）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台展開大規模軍演。對此，陸委會3日表達強烈抗議及嚴厲譴責，並評估指出，「中共此波高強度的恫嚇與報復行動，是企圖施壓國際社會放棄對台灣的支持；未來不排除藉由進一步施壓影響台海及區域情勢，使台灣孤立無援，達成迫談促統之目的。」

陸委會表示，中華民國政府對支持台灣民主自由價值之國際友人到訪均表歡迎，裴洛西議長訪台充分展現台美長期堅定友誼及安全利益夥伴關係，「我們深信，台灣與2300萬人民之堅強民主韌性及國際社會對台愈形強大的支持，必將遏止專制政體對我國家主權侵犯，共同維護印太區域和平穩定。」

▼解放軍閱兵。（圖／CFP）

▲▼中國閱兵。（圖／CFP）

陸委會評估指出，中共此波高強度的恫嚇與報復行動，是企圖施壓國際社會放棄對台灣的支持；未來不排除藉由進一步施壓影響台海及區域情勢，使台灣孤立無援，達成迫談促統之目的，「此舉將對整個東亞局勢的和平繁榮造成嚴重衝擊，呼籲民主國家團結一致、嚴正立場予以制裁遏阻，也嚴肅正告中共當局立即停止威脅挑釁行徑，切勿誤判情勢，釀成無法承擔之嚴重後果！」

陸委會還說，兩岸互不隸屬是客觀現狀，北京當局任何極限施壓，都無法改變此一事實，「政府維護台海和平之政策一貫、堅定捍衛國家主權安全不容『武力侵犯』。」

陸委會強調，面對中共破壞台海現狀、不顧人民生命財產安全與嚴重違反國際秩序的非法、不正當行為，政府已進行跨部會研商、密切掌握情勢審慎應對，防範對岸認知作戰與分化滲透；並與美國等周邊國家保持聯繫、合作處置；我軍方更已嚴密監控戒備，適時適切應對，請國人安心。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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