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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／社運人士楊智淵「上銬畫面」曝光！被迫畫押上微博熱搜

快訊／社運人士楊智淵「上銬畫面」曝光！被迫畫押上微博熱搜

▲楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝自央視新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸浙江省溫州市國家安全局3日將台灣社運人士楊智淵逮捕，認定其策劃實施「台獨」分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。楊智淵被上銬、簽名畫押的畫面也隨之曝光。

《央視新聞》指出，楊智淵長期鼓吹「台獨」理念，伙同他人成立「台獨」非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓譟「公投建國」，高調推行「急獨」路線，策劃實施「台獨」分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

▲▼社運人士楊智淵。（圖／翻攝楊智淵臉書）

▲社運人士楊智淵。（圖／翻攝楊智淵臉書）

▲▼楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲楊智淵被捕 。（圖／翻攝自央視新聞）

楊智淵被逮捕的消息經報導後，瞬間衝上微博的熱搜。大陸網友紛紛留言，「內部肯定還有很多，查」、「什麼田馥甄炎亞綸之類的該封殺快點封殺」、「嚴厲打擊罪犯！！！」「台獨，和危害國家安全的全抓起來！支持」、「用繁體字的就特別討厭」。

據悉，楊智淵出生台中，2008年參與民進黨一年後，由於發現泛綠陣營跟泛藍陣營在國家意識上的巨大差距，離開民進黨沉潛多年後，針對中華民國內部本身存在的國家認同以及政治團體政治光譜問題上，於2016年提出「國家至上、第三位置、堅決反共、抵禦外侮」的口號，2019年接任台灣民族黨副主席、參選新北市永和區立法委員。

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