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戀愛就「獸性大發」！12星座野獸男大公開...天蠍竟只排第7

▲▼ 男女,情侶,夫妻,談戀愛,親密。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲戀愛中，有哪些星座是野獸男？專家告訴你。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

今（4）天是七夕情人節，妳已準備好跟男友共度一個浪漫夜晚了嗎？由於在感情上每個男生的表達方式不同，有的男生是充滿獸性的「霸道總裁型性格」，有的則是溫柔內向的「草食男性格」，日本星座專家菊地美香子就分享「野獸男星座排行榜」，快來看看有哪些星座的野獸氣場強大。

第12名：天秤座

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天秤座為12星座界中最酷的人，平時很克制自己的獸性行為，認為尊重「成人間的關係」是一種美德，因此充滿「君子風度」才是他們的愛情觀。

第11名：處女座

處女作男生注重細節與喜歡妥善安排生活細項，所以不太容易「有獸性」。反而讓女方常覺得不太滿意，希望他們偶爾「能野蠻一點」！

第10名：雙魚座

雙魚男生性溫柔，因此害怕若太野蠻會讓女生感到害怕，因此只會給予女友滿滿的關心及溫暖。

第9名：水瓶座

對於水瓶子男來說，理智比獸性本能重要太多了，因此他們總是十分克制自己，不能變成野獸。

第8名：巨蟹座

巨蟹座與第一名的獅子座完全相反，他們天生就是草食少年，不想控制、也不想粗暴對待另一半，但渴望被「野獸女」征服。

第七名：天蠍座

天蠍男的野獸程度，可以和摩羯男、金牛男一起組成「愛神三兄弟」。他們為了掩飾身上不可抗拒的野獸氣質，通常會戴著「禁欲系撲克臉」的面具。

第六名：金牛座

金牛座男和摩羯男的野獸因子一樣活躍，和反差的外表比起來，常會讓女生在床上吃驚表示「看不出來，你居然是野獸」。

第五名：摩羯座

土象星座的魔羯男乍看之下為老實的工作狂，但其實在老實的外表下隱藏著悶騷且好色的獸性。

第四名：射手座

射手男很重視身體上的契合度，並認為正式交往前應該要「先試車」，因為這樣比交往後才發現性生活不和諧好。

第三名：雙子座

雙子男很容易被誤解為滿腦性慾的獸性男孩，但其實他們的獸性只在於「語言」上，是出了名的甜言蜜語大師，常常得到後就對另一半失去了興趣，但他們狩獵當下是認真的。

第二名：牡羊座

牡羊座的男生是「披著羊皮的狼」，重視速度與激情，於是很有可能發生光第一次見面就「把吻當成招呼」的事情發生，很可能在剛認識就上床。

第一名：獅子座

屬於火象星座的獅子座男生獸性實力與氣質出眾，身為百獸之王，野性十足！只要看對眼就絕對不會放棄目標，是名符其實的「野獸男」，會用特殊的氣質來征服喜歡的女生。

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