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裴洛西讚台灣防疫值得世界學習　陳時中：證明防疫是成功的

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中、台北市議員候選人邵維倫出席《阿中與你相見歡》。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中、台北市議員候選人邵維倫出席《阿中與你相見歡》。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近來勤走基層舉辦見面會，4日晚間再度來到萬華，合體新人參選人邵維倫拉票。陳時中說，這次裴洛西來稱讚台灣防疫的成就值得世界大家來學習，讓他聽了百感交集，「得到國外的重量級人物肯定，人家從外面回來看到台灣，看到整體面的表現，台灣的防疫是成功的」，而這些都有賴里長、義勇軍在第一線的協助，國家有難，大家義無反顧地站出來。

陳時中說，20年前他投給周威佑，20年以後本來也要投給他，但二兒子說他是年輕人、要投給年輕人，所以我二兒子要投給他（邵維倫），大家都投給他，在地的，給年輕人一個機會，「他雖然是年輕人但實在很有經驗，在中正萬華做很多服務，義勇軍、我是萬華人，自己找工作來做，以服務社會做出發點」。

接著陳時中說，美國眾議院長裴洛西昨天來台灣，有一點心得跟大家共享。陳說，有朋友來很高興，而且還是重量級的，大家都在拚讓台灣被世界看見，是很重要，「台北的能見度代表台灣的軟實力，另外也是代表台灣的安全」。

陳時中表示，這次裴洛西來是國際外交的一大進步，有人說中共下午開始弄來弄去，我是加減有些擔心，但是台灣有政府、有總統，「總統有800多萬票當選，拿到台灣人民的信賴跟託付，她會替我們想、替我們煩惱」，而我們要做的就是心頭抓定，因為我們是有政府。

「我們是主權獨立國家，我們是勇敢的台灣人！」陳時中喊話，所以就心頭抓定，不可以自亂陣腳，我們自己堅決要爭取自由民主、主權獨立，世界會尊重我們、世界會站在我們這邊。

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中、台北市議員候選人邵維倫出席《阿中與你相見歡》。（圖／記者陳家祥攝）

另外，來到萬華，陳時中不免俗還是提了一下防疫的話題。陳說，在防疫期間有很多遺憾的事情，沒辦法每一項都做到100分，因此每天有人一直罵我，「罵到我以前是皮痛，現在是心痛，有時候罵也不是事實，是事實就給別人罵，罵到太超過也不好」。

陳時中接著提到，這次裴洛西來，說台灣防疫的成就值得世界大家來學習，「坦白講我聽了百感交集，得到國外的重量級人物肯定，人家從外面回來看到台灣，看到整體面的表現，台灣的防疫是成功的」。

陳時中強調，台灣防疫能成功，很重要的一點是有里長、有義勇軍在，「台灣防疫能成功是靠你們」，以前說國家有難，我們義無反顧站出來，國家有事情、社會有事情，大家站出來。

陳時中說，現在Omicron比較輕症，一開始大家很擔心，里長在第一線完全不了解病毒怎樣傳染，「2年前大家很緊張，可是里長們還是去關懷，如果有跑掉也會通報一下，警消也很努力找出來」，把第一線顧好，靠大家努力，「所以我在這邊要跟民政單位、警察單位、還有里長、義勇軍，深深一鞠躬表達我的謝意，謝謝大家」。

陳時中表示，疫情顧好，得到世界肯定，絕對不適一個人、一組人的功勞，一定是全民大家共同防疫，台灣將來一定會越來越好。

接著陳時中說，年底要選舉，很歹勢，還是要再講一次，「我很想做，但你們有沒有同意？」這不是說我想做就可以做，一定是頭家有同意，我才能夠做，「要做就要做好，要做好就要有優秀的議員，這個讓他選上，我們兩個都選上，市長會做事、有議員做對事」。

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