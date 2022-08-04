CNN：裴洛西訪台「付出代價的是台灣」　只因中國無法懲罰美國

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與總統蔡英文會面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束訪台行程後，中國大陸隨即宣布一連3天進行近乎「鎖台」的軍事演練，更陸續祭出多項經濟制裁。華府智庫對此表示，儘管北京是對裴洛西的來訪感到憤怒，但受到衝擊與威脅的會是台灣，「因為他們（中國）無法懲罰美國。」

根據CNN報導，北京當局試圖透過言語威脅阻止裴洛西訪問台灣，還在公開領域表示，將會畫設禁飛區，甚至是攔截裴洛西的專機。華府智庫史汀生中心中國政策研究員孫韻（Yun Sun）表示，「一切的威脅都太超過了，現在裴洛西決定出訪，等於把中國晾在一邊，因為他們無法真正兌現（武力威脅）承諾。」

孫韻說，這也暴露出中國外交政策中的許多問題，「他們認為武力威脅足以讓他們得到想要的，但代價是其未來的信譽。」不過，孫韻也提到，儘管北京是對裴洛西的行為感到惱怒，但受到衝擊的卻會是台灣，「裴洛西的訪問實際上會在可預見的未來中，導致中國對台灣的軍事威脅升級，懲罰（台灣）是中國的關鍵回應，因為他們無法懲罰美國。」

自從裴洛西訪台消息一出後，中國大陸就陸續對台祭出多項經濟制裁，包含禁止台灣100多家食品進口、暫停出口天然砂至台、禁止台灣柑橘類水果、白帶魚、竹筴魚進口。除此之外，中共解放軍宣布自4日12時開始，在台灣周邊6個海域、空域進行為期3天的軍演。

▲解放軍軍演位置緊貼台灣。（圖／翻攝新華社）



從地圖來看，這次的演習比以往更「全面性地」包圍台灣，美國太平洋司令部聯合情報中心（US Pacific Command's Joint Intelligence Center）前作戰主任舒斯特（Carl Schuster）指出，北京藉此發出「中國可以隨時關閉台灣海空通道」的訊號。新加坡國立大學政治專家莊嘉穎（Chong Ja Ian）表示，軍演的最終意義將取決於未來幾天的情勢，這對中國在國內外的形象至關重要，「北京不希望事態升級到無法控制的地步，但沒人真的知道北京的『甜蜜點』（sweet spot）是什麼。」

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