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歐洲議會友台議員擬年底訪台　推動投資協定

▲▼歐盟。（圖／路透）

▲歐盟。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林3日專電

歐洲議會近年成為台歐關係的主要推手，包瑞翰等重要友台議員近日透露正規劃年底造訪台灣，推動歐盟與台灣簽署雙邊投資協定。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）接受柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）訪問時表示，投資協定可協助歐洲企業打開台灣市場，增加台灣半導體業者投資歐洲的意願，他計畫今年12月與議會貿易委員會的成員訪問台灣，推動投資協定。

歐洲議會去年10月高票通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，建議成員國提升與台灣的政治關係，堪稱是台歐雙邊關係的里程碑。

包瑞翰認為，歐盟行政部門一般來說比較小心，國會才是推動對台政策的主要推手。

與包瑞翰同樣來自德國的歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler），也規劃年底隨團訪台。

儘管北京武力恐嚇美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，目前在歐洲議會最大黨團歐洲人民黨（EPP）黨團擔任外交政策發言人的蓋勒研判，由於中國自己還沒準備好，台海沒有立即的戰爭危險。
他說，中國正密切觀察西方國家對侵略烏克蘭的俄羅斯讓步、或成功阻止俄國的進攻。

包瑞翰和蓋勒都認為，歐盟應該守住「一個中國」政策，與台灣務實保持關係，努力捍衛台海現狀；包瑞翰指出，習近平正大力宣揚民族主義，歐洲、美國、日本在對台政策上絕不能對中國讓步。

 

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