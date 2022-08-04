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入主信義區！史上最大社宅招租　多元規劃低廉租金「有家的感覺」

▲▼入住信義區不是夢！廣慈、行善社宅帶動周邊商機。（圖／台北市政府提供）

▲座落在台北信義商圈的廣慈D、E社會住宅總計991戶招租，是歷來社宅單次招租最多的一次。（圖／台北市政府提供，下同）

房產中心／綜合報導

台北市信義區生活機能發達、交通完善，涵括多條捷運路線，向來是多數人購屋的夢幻地點，只是隨著房價節節攀升，難道入住信義區只能是個遙不可及的夢想嗎？台北市政府聽到民眾心聲，座落在台北信義商圈的廣慈社會住宅中籤住戶自今(111)年7月起將陸續入住，最低只要7,300元就能入住信義區套房，小資族也能低負擔享受蛋黃區居住紅利。

扭轉社會住宅通常離市中心較遠的刻板印象，廣慈社會住宅直接進駐精華地帶信義商圈，座落於信義區大道路及福德街84巷，鄰近捷運永春站及後山埤站，此次共計有991戶招租，戶數之多是歷來社宅招租之最，再也不會「看得到、吃不到」，不到1萬元就能擁有燙金的信義區門牌，吸引超過2萬400人次申請。對比市面上租屋行情動輒上看1.5萬，廣慈社會住宅CP值超高的租金性價比，成為信義區房市最熱門的話題。

▲▼入住信義區不是夢！廣慈、行善社宅帶動周邊商機。（圖／台北市政府提供）

▲入住信義區享優越生活機能及國際級就業環境，是許多人的夢想。

廣慈社會住宅抽籤案量為歷史之最，地點又在寸土寸金的信義區，台北市長柯文哲親自按下抽籤啟動鍵，由系統挑選入住幸運兒，以遠低於市場行情的租金入住信義區，中籤者肯定做夢都會笑。以廣慈E社宅為例，若民眾符合分級補貼，套房型租金最低只要7,300元，就能入住；就算是35坪3房的租金，也僅需1萬8,200元，大大減輕民眾租屋負擔。

亞洲最大社福設施園區 兼具安全與綠能

即使是社會住宅，北市在建設上一點也不馬虎，廣慈1區(E標)2區(D標)住宅將原低度利用的土地重新規劃，創建了亞洲最大包含社會住宅、社福機構的社福設施園區，建築物採用SRC構造並取得「耐震標章」，設計採戶戶當層排氣、隔音地墊、全區環境無障礙設計。園區內還規劃有4,000坪開放空間、共融式遊戲場等的北側綠帶，北側綠帶亦已於7月26日正式開幕啟用，有了這樣的開放公共空間，未來將能促進社區及在地居民交流，改善傳統集合式住宅較為疏離的鄰里關係，讓住戶真正可以擁有「家」的感覺。

以近期啟用的廣慈D社會住宅為例，結合「公共服務設施」、「社會福利設施」、「身障服務空間」規劃，一樓是物業管理梯廳大廳、沿街商店、二樓住宿式照護機構、社福梯廳大廳、物業管理辦公室等，頂樓規劃為屋頂農園，豐富社宅生活機能品質，強化了照顧弱勢族群權益。在社宅低樓層設置社福設施空間，提供多層級照護，並導入智慧管理，滿足各居住類型的多元需求。

▲▼入住信義區不是夢！廣慈、行善社宅帶動周邊商機。（圖／台北市政府提供）

▲即使是社會住宅，北市府在建設上一點也不馬虎，兼具安全與綠能，並設置共融遊戲場等，完整照顧搖籃到搖椅的人。

▲▼入住信義區不是夢！廣慈、行善社宅帶動周邊商機。（圖／台北市政府提供）

▲完善規劃的社宅讓居住者找到生活歸屬感，加上導入青年創新回饋計畫，將由青創生力軍共同為社宅環境經營新生活關係。

獨創「青年創新回饋計畫」 打造新生活關係

此外，北市社宅自107年起獨創全國最先推動「青年創新回饋計畫」，開放民眾提案並經評選，可以免抽籤入住社宅，本次提供85名青創戶，讓提案的年輕人能安心成家，不必淪為屋奴。這些獲選的青創生力軍，將依自身擅長領域與經驗，用活動為社宅住戶搭起友誼的橋樑，不管是體育類的瑜珈、體能課程，或是手作系列的餐食或擺飾，將為社會帶來更多溫暖互動，共同經營社宅環境的新生活關係。

若沒抽中廣慈社會住宅也別扼腕，近期位於萬華區萬大路上的莒光社會住宅也開始接受申請，包含一房型120戶(含通用設計/無障礙7戶)、二房型60戶(含通用設計/無障礙3戶)及三房型21戶(含通用設計/無障礙1戶)，共計201戶，本次預計開放招租190戶，採【網路】或【書面掛號郵寄】申請，申請期間為即日起至111年8月15日下午5時止，想以低租金入主北市精華地段，可得多留心相關社宅招租訊息。

申請網址：https://www.rent.gov.taipei/

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