延遲接副市長爭議！林奕華未出席交接　蔣萬安：一定用政績回應外界

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前公布，副市長由立委林奕華擔任，但要等到2月才上任，且因屆時立委任期剩不到1年，所以無需補選，使國民黨台北市議員秦慧珠呼籲，林奕華應馬上辭職、就職。而台北市政府25日舉辦交接典禮，只見林奕華並未出席，蔣萬安表示，未來市府團隊一定會用政績回應外界檢驗。

蔣萬安25日參加就職交接典禮，會後在市府西大門接受媒體訪問。針對林奕華未出席上午交接典禮，是否因為被黨內議員秦慧珠要求立刻辭職，此燙手山芋該如何解決？蔣萬安表示，林奕華在立院表現是大家有目共睹的，不管是林奕華或未來市府團隊，一定會用政績來回應外界檢驗，也相信黨內一定會團結，全力為台北市政打拚。

被問到有無向黨內或秦慧珠溝通？蔣萬安說，過去一直以來都有很好的溝通，他們都有共同的目標，就是從今天開始捲起袖子上工，不管是市府、議會，共同打造一個更好的台北。

媒體追問，林奕華是否有向他說過今天不參加交接典禮，是不是怕模糊焦點？只見蔣萬安搖頭表示，雖然宣布人事，但手邊還是有很多在立院需要處理的重大議案，以及現在正進行的總預算審查，且地方服務、手邊工作也必須完成交接，所以要到之後才會上任。