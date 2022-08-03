前伸港鄉長曾煥彰收回扣二審判8年　又涉開假發票遭判3月

▲前伸港鄉長曾煥彰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

前伸港鄉長曾煥彰辦理第三納骨堂納骨櫃設計監造及新建工程案，與代表會主席林其瑞透過白手套採最有利標，收取回828萬回扣，經台中高分院二審判處8年有期徒刑、褫奪公權4年，遭到停職，今日再因涉婦女會，開立不實發票案，被彰化地院依共同犯行使偽造私文書罪，判處3月有期徒刑，可易科罰金。

彰化地方法院發新聞稿指出，曾煥彰自2014年擔任伸港鄉鄉長後，因個人財務狀況不佳，即指示成立婦聯會，並由妻子及弟媳，分別擔任理事長及總幹事、張女任值會計，藉著匡扶弱勢為名義，實際上係利用婦聯會為民間團體的身分，開立不實發票，藉以詐取各單位的補助金。

婦聯會幹部藉著舉辦「104年會員大會及婦女心靈講座曁支持電源開發宣導活動」、「105年元旦全民健行曁節能減碳宣導活動」、「106年元旦全民健行曁節能减碳宣導活動」、「107年元旦全民健行曁節能減碳宣導活動」及「108年元旦全民健行曁節能減碳宣導活動」等5項活動的機會，由曾煥彰夫妻指示，協助李、張、及黃等人，製作不實支出憑證及經費明細表向公所及台電公司台中發電廠、中部施工處辦理核銷，致審核人員陷於錯誤而同意撥款。

法官審酌，婦聯會為一公益團體，幹部均為義務無給職，且無取得任何犯罪所得，然其等對於政府機關或國營企業補助民間團體申辦活動的規定，應詳加瞭解，卻未依法定程序以虛偽之不實收據申報核銷補助款，但考量其等除曾煥彰外，並無前科，分別予以宣告緩刑 4年、3年、4年、3年、2年，並應於本判決確定後一年內，分別向公庫支付 20 萬元、10 萬元、12萬元、8萬元、5萬元。