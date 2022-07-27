華航「皮卡丘彩繪機」亮相！秋天起11隻寶可夢陪你飛向國際

▲皮卡丘彩繪機今日首度亮相，預計將於今年秋季完妝，飛行航線包括東北亞、東南亞等國。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中華航空正式參與 The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」，將於今年秋季推出以寶可夢為主題的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，飛機上印有11隻寶可夢，包括皮卡丘、卡比獸、胖丁等，預計飛行航線為東南亞及東北亞，這也是寶可夢公司推出的首架國際線彩繪航班。

寶可夢公司董事福永晋表示，該項計劃於2020年6月成立，首先從日本國內著手，選定沖繩為第一個實施地點，包括彩繪大眾交通運輸工具、公共設施、當地名產等都有多項合作，今年5月上旬也在沖繩北谷町舉辦大型活動。

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福永晋指出，本次計畫沒有針對合作的企業收取契約金或授權金，交通工具的塗裝費用也由寶可夢公司支付，隨著疫情逐漸明朗，希望將此計畫連接到國際，如同寶可夢動畫的「冒險」主題，推出首架飛向國際的寶可夢彩繪飛機。

▲皮卡丘彩繪機上印有11隻寶可夢。（圖／華航）

中華航空總經理高星潢表示，寶可夢彩繪機選用最新的a321neo機型，預計機身上將繪有11隻寶可夢，包括皮卡丘、謝米、青綿鳥、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等。

而彩繪飛機機身底色配合華航企業識別色系及飛機尾翼的紅梅揚姿，使用粉橘、粉紅及粉紫色堆疊，漸層營造出黎明將至的星空。福永晋解釋，本次計畫以「黎明將至」為主題，因此才會選用這些寶可夢角色。

▲▼華航、寶可夢公司今日共同宣佈啟動飛翔皮卡丘計畫。（圖／記者李宜秦攝）

高星潢表示，彩繪機將於今年秋季登場，預計飛行東南亞、東北亞航線，且因國際各國逐漸開放邊境，華航也將於今年第三季增班，目前已有針對峇厘島、倫敦等航線增班，其他航線也會視需求動態調整。

高星潢透露，屆時彩繪機上還會販售寶可夢周邊產品，華航與寶可夢公司簽約五年，不過也會努力發想新活動以延續計畫。另外由於技術問題尚無法克服，因此旅客暫時無法在飛機上「抓寶」。

高星潢表示，華航延續寶可夢公司的公益精神，也將於下半年規劃一系列公益活動，特別要向醫護、機場航警、防疫計程車司機等一線人員致意，對於防疫人員在疫情期間堅守崗位的辛勞以及付出，表達最誠摯的感謝。

▲▼皮卡丘彩繪機上也會販售寶可夢周邊產品。（圖／記者李宜秦攝）