裴洛西會晤蔡英文　英籍男總統府外喊：Taiwan is a country

▲總統蔡英文會晤美眾議院議長裴洛西，英國騎士在場外高喊「Taiwan is a country」聲援。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

美國眾議院議長裴洛西，2日晚上10時許抵達台灣松山機場，下榻信義區君悅酒店。3日上午又前往立法院參訪，結束行程後轉往總統府會晤總統蔡英文，而在總統府外，一名英國籍男子騎機車、掛著大大牌子寫著「Taiwan is a country（台灣是一個國家）」，表達對台灣的支持。

裴洛西訪台，北市警方不敢大意，從2日晚上10時許，專機一降落松山機場，就由北市交通警察大隊負責開道引導，並由松山分局警力控制燈號，最後再由信義分局接手相關飯店維安狀況。

▲裴洛西抵台訪問，北市動員上千名警力協助維安。（圖／記者邱中岳翻攝）

裴洛西高規格維安，北市警局光2日晚上就動員上千名警力輪番前往，警政署長黃明昭、北市警局長楊源明等人也親自坐鎮指揮所，而統促黨主席張安樂則是先一步到君悅飯店「卡位」表達訴求。

3日上午8時許，裴洛西一行人前往立法院，在立法院參訪1個多小時後，隨即驅車前往總統府，警方估計立法院外，統派、獨派共計約有80人到場，張安樂也前往現場約30分鐘後離開。

▲總統蔡英文於總統府接見美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）



立法院外則由北市警局中正一分局負責，調派約2百名警力協助場外維安工作，裴洛西轉往總統府會晤總統蔡英文，外圍則是由萬華分局調集北市1百名警力協助。

裴洛西會晤總統蔡英文期間，場外也有外籍人士騎車經過，機車前檔掛著「Taiwan is a country」牌子，並停下車子喊口號，「台灣是國家，我來自英國，台灣是個美麗的國家，很多人不知道，台灣就是個國家，我很多英國朋友同意，台灣就是個國家，它有自己的政府，它有賦予民眾自由的權力，如果沒有人民、沒有政府、沒有權力，就不是一個國家」，他接著強調，台灣之所以是一個國家，是因為人民享有自由，自由治國，說完後騎車離開現場。

裴洛西結束與總統的會晤之後，將轉往台北賓館參加午宴，下午前往景美人權文化園區參觀。