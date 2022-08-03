快訊／接見裴洛西　曾銘宗當面傳達3點意見：強化台美供應鏈合作

記者羅婉庭／台北報導

針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）晚抵達台灣，今日展開一日行程，上午9時拜會立法院，由副院長蔡其昌率朝野四黨團總召接見。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，他在會中代表國民黨提出3點意見，包括國民黨始終堅定捍衛中華民國主權，會與民主同盟國家友人一起維護台海穩定，也期盼強化台美經濟供應鏈合作。





▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）



曾銘宗表示，他代表國民黨主席朱立倫與最大在野黨歡迎裴洛西的到訪，美方代表團的到訪凸顯美國對台灣的自由民主支持，希望能藉此帶來台海穩定與和平，國民黨會跟中華民國友好的民主同盟國家，一起維持台海穩定，並捍衛國家主權。

針對外傳國民立委葉毓蘭、吳斯懷對於裴洛西訪台有不同看法？曾銘宗嚴正駁斥，「絕對沒有」，他的發言代表國民黨團與黨中央。至於是否擔心裴洛西來台沒有實質利益？曾銘宗說，剛剛在會中朝野黨團都希望台美強化經濟供應鏈的合作，尤其是積體電路、IC製造，畢竟中華民國的台積電最強，希望台美之間能夠加強具體可行的合作。

媒體追問，會否擔心裴洛西遭對岸經濟制裁？曾銘宗回應，中華民國是主權國家，國民黨會捍衛中華民國主權，並鼓勵兩岸對話。曾銘宗也說，因為時間有限，所以裴洛西只是尊重每個黨團發言，沒有具體回應。





▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）