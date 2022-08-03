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裴洛西訪台　智庫國際危機組織發衝突風險警訊

文／中央社記者江今葉華盛頓2日專電

美國聯邦眾議院議長裴洛西抵台訪問，引來北京的文攻武嚇。國際危機組織最新的8月份衝突風險警訊中將台海風險納入其中，擔憂裴洛西訪台增加美中發生意外危機風險。

▲▼裴洛西抵台。（圖／外交部）

▲裴洛西抵台。（圖／外交部）

裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間10時44分飛抵松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

對於裴洛西的訪台行程，中國官方多次語出威脅。致力於衝突解決方案的智庫國際危機組織（International Crisis Group）在最新的「危機觀察」（CrisisWatch）中，將台海列入8月衝突風險中。

國際危機組織警告，裴洛西的訪台行程增加美中發生意外危機的風險。北京在7月底威脅採取軍事回應。

在裴洛西專機台北時間2日晚間在松山機場落地後，中國外交部立即發布聲明，指裴洛西以任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方將採一切必要措施，後果須由美方與「台獨勢力」負責。

中共解放軍也宣布，當地時間4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。這6個海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域。

台灣國防部隨後發布新聞稿表示，中共公布此演習，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請民眾安心，並同心支持國軍。

國防部說明，中共此次宣布以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，有威脅台灣重要港口與都會區域企圖，片面破壞區域和平與穩定，此舉無助於中國之國際形象，亦傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。

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