　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部昨深夜緊急召見美駐華大使：美方必須為錯誤付出代價　

▲▼裴洛西與國會代表團抵台後，與台灣外交部長吳釗燮合影。（圖／翻攝自裴洛西辦公室）

▲裴洛西與國會代表團抵台後，與台灣外交部長吳釗燮合影。（圖／翻攝自裴洛西辦公室）

記者任以芳／綜合報導

美國國會眾議長裴洛西昨2日晚間抵台，當航班降落十分鐘內，中國外交部、全國人大常委會、中共中央台灣工作辦公室（中台辦）、全國政協外事委員會、國防部等五部門一起發聲明，嚴厲譴責「美國在台灣問題上背信棄義，信譽破產。」
。其中，大陸外交部副部長謝鋒奉命昨「深夜」緊急召見美國駐華大使勃恩斯(Nicholas Burns)，代表中國政府就美國國會眾議長裴洛西訪台向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，「美方必須為自己的錯誤付出代價。中方將採取必要措施堅決反制，說到做到。」

▲▼ 大陸外交部副部長謝峰 。（圖／翻攝 京報網、網易）

▲大陸外交部副部長謝鋒奉命昨「深夜」緊急召見美國駐華大使勃恩斯 。（圖／翻攝 京報網）

謝鋒說，裴洛西冒天下之大不韙，蓄意挑釁玩火，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重沖擊中美關系政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。性質極其惡劣，後果極其嚴重。中方絕不會坐視不管。

謝鋒指出，美國政府必須承擔責任。一段時間以來，美方說一套做一套，不斷歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則，企圖越紅線、搞突破，不擇手段打「台灣牌」。美國政府本應約束裴洛西恣意妄為，制止裴洛西倒行逆施，卻放任縱容，沆瀣一氣，加劇台海緊張局勢，嚴重損害中美關係。

謝鋒表示，「美方必須為自己的錯誤付出代價。」中方將採取必要措施堅決反制，我們說到做到。任何人企圖操弄台灣問題撈取政治資本，只會「竹籃打水一場空」，幻想打「台灣牌」炮製政治遺產，終將被釘在歷史的恥辱柱上。

▲▼美國駐中大使人選勃恩斯（Nicholas Burns）。（圖／路透）

▲美國駐華大使人選勃恩斯（Nicholas Burns）。（圖／路透）

謝鋒要求，「美方立即糾正錯誤，採取切實措施消除裴洛西竄台惡劣影響，不得錯上加錯。」再次敦促美方停止在台灣問題上滋事挑釁，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，停止以任何形式打「台灣牌」、搞「以台制華」，停止插手台灣事務、干涉中國內政，不得在錯誤和危險的道路上越走越遠。

謝鋒強調，大勢不可逆，民意不可違，玩火必自焚。台灣是中國的台灣，終將回到祖國懷抱。中國人民不怕鬼、不懼壓、不信邪。任何國家、任何勢力、任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志和強大能力。

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
華郵曝光「裴洛西隱藏版行程」　今將見台積電董事長劉德音
陸外交部昨深夜緊急召見美駐華大使：美方必須為錯誤付出代價
台灣會有事嗎？留言一面倒　他：原來這才是無敵星星啊
快訊／桃園半夜1點「轟隆巨響」！疑戰機起飛驚醒居民：空襲警報
解放軍繞台3天實彈軍演　胡錫進：規模超過1996年台海危機
裴洛西堅持來台！　投書《華郵》曝原因：為實現43年前承諾
共軍「圍台」軍演　胡錫進嗆台灣很害怕：這是武統演練啊
快訊／共軍8／4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應
裴洛西訪台美中緊張升溫　美股重挫402點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸外交部昨深夜緊急召見美駐華大使：美方必須為錯誤付出代價　

解放軍繞台3天實彈軍演　胡錫進：規模超過1996年台海危機

共軍「圍台」軍演　胡錫進嗆台灣很害怕：這是武統演練啊

解放軍「出動殲20」在台灣周圍演訓　最新影片曝光

裴洛西訪台對岸千萬人追看　陸官媒全程直播「把台灣全摸透？」

解放軍：今晚起在台灣周邊展開軍事行動　包含「常規導彈試射」

裴洛西讓微博留言大崩潰　悲憤喊「竟然真的敢降落」

快訊／裴洛西訪台惹怒北京　國台辦：不要在「台獨」死路一條道走到黑

快訊／解放軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊　區域圖曝光

快訊／裴洛西抵台　陸全國人大常委會「強烈譴責」：縱容支持台獨

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

陸外交部昨深夜緊急召見美駐華大使：美方必須為錯誤付出代價　

解放軍繞台3天實彈軍演　胡錫進：規模超過1996年台海危機

共軍「圍台」軍演　胡錫進嗆台灣很害怕：這是武統演練啊

解放軍「出動殲20」在台灣周圍演訓　最新影片曝光

裴洛西訪台對岸千萬人追看　陸官媒全程直播「把台灣全摸透？」

解放軍：今晚起在台灣周邊展開軍事行動　包含「常規導彈試射」

裴洛西讓微博留言大崩潰　悲憤喊「竟然真的敢降落」

快訊／裴洛西訪台惹怒北京　國台辦：不要在「台獨」死路一條道走到黑

快訊／解放軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊　區域圖曝光

快訊／裴洛西抵台　陸全國人大常委會「強烈譴責」：縱容支持台獨

就是不賣大谷翔平！天使送走3人　包含當家投手雷神和鷹俠

共軍武嚇對美中關係影響　白宮：取決中國未來行動

華郵曝光「裴洛西隱藏版行程」　今將見台積電董事長劉德音

潤娥浮誇「黑刺頭冠」霸氣外露　俞利「高衩Body suit」奪全團最性感

路透：台北有4600個防空避難所　可容納1200萬人

汗臭和吃有關！營養師曝「5種食物」害體味超濃郁　3飲食助抗臭

全台最大違法炒房集團曝光！主嫌「江媽」收押　銀行遭控成幫凶

陸外交部昨深夜緊急召見美駐華大使：美方必須為錯誤付出代價　

直擊李沛旭新婚妻逛IKEA穿超辣！ 鏡頭從下往上拍…S曲線被看光

林依晨金援家人300萬開餐廳！鬧股東糾紛再砸200萬「大金主沒掛名」

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

大陸熱門新聞

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

即／解放軍宣布「圍繞台灣」實彈射擊

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

解放軍：今晚起在台灣周邊展開一系列軍事行動

共軍「圍台」軍演　胡錫進：這是武統演練啊

陸官媒直播裴洛西「把台灣全摸透？」

中台辦：任何謀「獨」行徑將粉身碎骨

解放軍出動殲20　在台灣周圍演訓

廈門沙灘現整排戰車！中國外交部回應了

共機繞台軍演　胡錫進：規模超過1996年台海危機

陸官媒直播平潭海岸！超過22萬人觀看

快訊／裴洛西抵台　陸全國人大常委會：強烈譴責

揭秘陸「暫停進口」台食品

20歲妹懷孕7個月遠嫁西非　網傳3女共侍一夫

更多熱門

相關新聞

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜飛抵松山機場，也讓解放軍宣布周四起3天採取實彈演練。對此，北市聯醫中興院區醫生姜冠宇在臉書詢問，各位覺得台灣有事還是沒事呢？結果答案一面倒，許多人認為根本不擔心，讓姜直呼「原來這才是真正的無敵星星」。

共軍演訓「鎖台」3天　航港局這樣說

共軍演訓「鎖台」3天　航港局這樣說

裴洛西訪台登土耳其頭條　專圖述台灣史、政經現況

裴洛西訪台登土耳其頭條　專圖述台灣史、政經現況

立陶宛外長：裴洛西為其他自由鬥士敞開台灣大門

立陶宛外長：裴洛西為其他自由鬥士敞開台灣大門

美參院共和黨領袖等26人　發聲明挺裴洛西訪台

美參院共和黨領袖等26人　發聲明挺裴洛西訪台

關鍵字：

裴洛西訪台中美關係

讀者迴響

熱門新聞

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

浙江高鐵站運坦克　陸網：事兒大了！

即／解放軍宣布「圍繞台灣」實彈射擊

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

她2天激戰「台英日3男」無套4次：懷孕了！求醫找爸

冷氣不涼！租屋妹見「9年前房客痕跡」呆了

解放軍預告軍演3天　6大區域包圍台灣

《營業中2》爆「女神級來賓」變班底！

解放軍：今晚起在台灣周邊展開一系列軍事行動

快訊／裴洛西率訪團下榻君悅酒店　明早啟動訪台行程

即／共軍軍機爆2度進入西南空域　蘇-35戰機穿越台灣海峽

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面