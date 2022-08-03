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路透：台北有4600個防空避難所　可容納1200萬人

▲▼台北市至7/20舉辦456場次的「防空避難」踏勘演練。（圖／北市府提供） 

▲防空演習，躲進地下室或停車場後，雙手摀住耳朵和眼睛，同時張開嘴巴，以抵消爆炸波衝擊。（圖／北市府提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

台北空襲避難所可能比許多人想像中的多，外媒在美國眾議院議長裴洛西抵台之際，整理出台北指定可用作避難的空間，包括地下室停車場、捷運、 火車地下路段等。

路透社報導，台灣面對強鄰威脅，除誓言守衛領土與主權外，為加強國防，常態性地實施軍事和民間演習。台灣對民眾避難的準備包括大量的避難場所，光是在台灣首都台北就有超過4600處可供避難的場所，共能容納1200萬人，是台北常住人口數的4倍。

不過民眾所知似乎不多，台北車站附近地下街包含多個購物廣場，18歲吳姓女學生經常在周遭練舞，她接受訪問時才很驚訝地得知，原來平時學生用來練舞的場地，戰時將會改為防空洞供人避難。不過她說她能理解這樣的用途改變，因為「這是必須的，我們不知道戰爭什麼時候會開打，防空洞能保護我們的安全。戰爭很殘酷，我們從來沒經歷過，所以都還沒有準備好。」

台北官方持續更新指定避難場所的數據與位置，彙整入手機APP中並推廣給大眾，讓大眾知道戰時哪裡可以就近躲避。尤其是這些避難所入口處都貼有A4大小的黃色標籤，上頭標示最大容納人數。

台北市政府一名高層指出，遠在歐洲的俄烏戰爭讓他們重新警覺到準備和標示避難所的急迫性。官員表示子彈不長眼，因此大眾應該知道避難所在哪裡，「所有市民都應該有危機意識，我們需要避難所來應對中共的攻擊。」

台灣7月進行了疫情全球大流行後首次的全國防空演練，市民必須盡到地下停車塲，護住眼睛和耳朵並張開嘴巴，以最大程度抵消爆炸的衝擊波。

根據法律，當局必須保持避難所得乾淨和開放，但不必儲存食物和水，但國會人員6月曾呼籲最好在避難所內準備物資。

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