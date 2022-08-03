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台灣會有事嗎？留言一面倒　他：原來這才是無敵星星啊

記者陳俊宏／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜飛抵松山機場，也讓解放軍宣布周四起3天採取實彈演練。對此，北市聯醫中興院區醫生姜冠宇在臉書詢問，各位覺得台灣有事還是沒事呢？結果答案一面倒，許多人認為根本不擔心，讓姜直呼「原來這才是真正的無敵星星」。

許多網友在姜冠宇臉書留言，「什麼事都不會有啦，又不是第一次被嚇」、「沒什麼好怕！明天太陽升起日子照過！台灣加油～」、「明天太陽依舊從東邊出來，依舊要上班」、「一點都不擔心」、「第n次狼來了」。

裴洛西、吳釗燮。（圖／外交部）

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▲▼裴洛西穿著一席粉色套裝抵台，左為外交部長吳釗燮。（圖／外交部）

裴洛西、吳釗燮。（圖／外交部）

對此，姜冠宇直呼，「我領悟了！原來我們都被嚇到沒在怕了，這才是真正的『無敵星星』啊！！」

裴洛西抵台下榻君悅飯店，據了解，她今天將拜會立法院、晉見總統蔡英文、歡迎午宴、參訪白色恐怖景美紀念園區等，預定下午搭乘專機離台。

共軍選在裴洛西離台隔天展開軍演，中國官媒《新華社》公告，解放軍周四12時起3天，將在台灣周邊6個海空域進行軍事演訓行動，區域分布幾乎「包圍台灣」。解放軍東部戰區發言人施毅強調，一系列行動是針對美國升級對台舉動所採取的嚴正震懾。

國防部則強調，這凸顯中共以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。

▲美國眾議院議長裴洛西抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼裴洛西搭乘美國專機來台，並下榻君悅飯店。（圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

▲▼裴洛西車隊抵達君悅飯店。（圖／記者黃克翔攝）

▼解放軍宣布周四起「圍繞台灣」進行3天實彈射擊。（圖／《新華社》）

（自行添加編號版本）▲▼解放軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊　區域圖曝光。（圖／新華社）

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