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快訊／桃園半夜1點「轟隆巨響」！疑戰機起飛驚醒居民：空襲警報？

記者閔文昱／綜合報導 

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時43分搭乘專機「SPAR19」抵達台灣，隨後國防部3日凌晨指出，共軍2日共派遣21架次共機擾台，包括戰機「殲-11」及「殲-16」。對此，不少桃園居民稍早都聽到「轟隆轟隆」巨響，疑似是不斷有戰機起飛，引發熱議。

有桃園居民3日凌晨在PTT發文表示，半夜1點多天空不斷傳出轟隆隆聲響，且持續一段時間，即使家中是使用氣密窗也能清楚聽到。另外也有網友指出，轟隆轟隆的聲音疑似是來自戰機起飛，「桃園有飛機經過？有人出去看嗎？有看到什麼嗎？」

▲▼裴洛西抵台。（圖／外交部）

▲裴洛西抵台。（圖／外交部）

貼文曝光後，不少網友紛紛表示，「空襲警報嗎」、「龜山超大聲」、「桃園火車站附近有聽到，聲音超大感覺飛很近」、「像戰機對引擎聲，高度應該蠻高的」、「中壢有聽到」、「桃園市區有聽到」、「桃園區聽到+1，飛蠻低的感覺」、「藝文特區超大聲+1」、「桃園大廟+1」、「桃園聽到+1，都醒了」、「桃園有聽到，持續至少一分鐘以上」。

根據國防部3日深夜發布的「即時軍事動態」，顯示共有殲-11機8架次、殲-16機10架次、空警-500機1次、運-9通信對抗機1架式、運-8電偵機1架次，於2日侵擾我航空識別區（ADIZ）。

從共機活動示意圖來看，殲-16機現蹤海峽中線南端，其餘機型則是在我國西南空域飛行。而我國空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

▼國防部公布2日有21架次共機擾台。（圖／國防部提供）

▲▼國防部公布2日有21架次共機擾台。（圖／國防部提供）

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