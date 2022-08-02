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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裴洛西將訪台！　藍營前外交官要她「掂量」一下：美國輿論也在看笑話

▲▼裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院院長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

美國眾議院院長裴洛西將於晚間抵達台灣，預計在3日會見總統蔡英文後離台。於此同時，中國大陸海關總署1日深夜突傳出對台灣100多家食品禁止進口，國民黨籍前外交官介文汲表示，裴洛西現在騎虎難下，背後是美國輿論看笑話，「本來是個畢業旅行，打著民主、愛台灣的名號，現在事情鬧大了她自己要掂量一下。」

裴洛西1日展開亞洲行，是否來台也成為國際關注焦點。據了解，訪團約20餘人，預計2日晚間10點多，搭乘專機降落松山機場、隨後直接入住君悅飯店；另外，規劃3日上午將拜會立院藍綠黨團、與我政府高層會晤，並於當日中午前後搭機離開，火速結束訪台行程。

對於裴洛西訪台，中方不斷跳腳，1日深夜更突然傳出，中國大陸海關總署認定台灣100多家廠商違反規定，將其狀態改為「暫停進口」，不少知名企業都在影響範圍之列，包含郭元益、維格、維力、味全、泰山等，這也是繼2021年，陸方以病蟲害等理由，禁止台灣鳳梨、釋迦和石斑魚進口後，又一次祭出嚴格進口禁令。

介文汲表示，裴洛西現在被拱上飛機、騎虎難下、一切責任由自己負起，上了飛機大家就開始落井下石，裴洛西邀請了很多共和黨人沒人參加，她現在是腹背受敵，背後是美國輿論看笑話，說裴洛西這樣做不對、違反美國利益。

介文汲指出，布林肯最近則說對中政策不變、不希望單方面改變現狀，危及台海和平及穩定，這席話當然是對裴洛西講的，裴洛西來絕對危及台海穩定，而且是單方面的行為，美國政府從頭到尾沒有說支持裴洛西的行為。

我想裴洛西也在看美國媒體的相關報導、國際輿論、與中國大陸實際行動，她這一趟把自己搞得不是很愉快，本來是個畢業旅行，打著民主、愛台灣的名號，現在事情鬧大了她自己要掂量一下。

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