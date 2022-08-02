蔣萬安說歡迎裴洛西「團隊卻批美打台灣牌」　她質疑：哪個是真心話？

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）



記者杜冠霖／台北報導

美國眾議院議長裴洛西預定今晚抵台，台北市長參選人蔣萬安表態肯定民主國家民選機構間的交流，然而蔣萬安團隊中不少立委持反對意見，立委費鴻泰強調這是台海最大危機、李德維則表明美國在打台灣牌，對此，立委林楚茵質疑，蔣萬安與他的競選團隊大玩兩面手法，「一面歡迎裴洛西，一面放任他的團隊附和中國、唱衰台灣，到底哪一個才是蔣萬安的真心話？」

對於裴洛西訪台，李德維1日表示，美國在打台灣牌，台灣民眾不應該被牽連進去；而國民黨立委費鴻泰也指出，此事比1996年台海危機更加嚴肅，盼中美盡快想辦法拆掉這個引信，不要最後苦果由台灣來承擔。而立委賴士葆也憂心，，等裴洛西離開台灣，很多行業可能會面對商業制裁的重創，那是生靈塗炭、民不聊生生的代價，只能祈禱天佑台灣。

對於蔣萬安團隊論述和蔣萬安不同調，林楚茵表示，有朋自遠方來，重情義的臺灣人一定熱烈歡迎，蔣萬安與他的競選團隊卻大玩兩面手法，「蔣萬安一面歡迎裴洛西，一面放任他的團隊附和中國、唱衰台灣，到底哪一個才是蔣萬安的真心話？」

林楚茵指出，就如同蔣萬安一面強調自己是「台北隊」，但又找支持一帶一路的成員加入競選團隊，要圓中國夢，「蔣萬安面對首都台北的立場到底是什麼？是台灣台北？還是中國台北？」

林楚茵批評，蔣萬安不敢面對自己團隊成員傾中立場，只敢躲在發言人背後裝傻，「如今裴洛西來訪卻成為蔣萬安「親中反美」立場的照妖鏡！」

對於蔣萬安團隊立場不一，林楚茵質疑，蔣萬安要競選首都市長，「在外交議題上要當雙面人？當台灣被中國欺壓時，你會站在哪裡一邊？表面力挺台灣，私底下放任團隊附和中國，兩面手法被看穿，不覺得丟臉嗎？」