PTT恐怖PO文「我們擊落裴洛西」　鄉民刷一排：已報警

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否來台，引發網友的熱烈討論。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否訪台，引發全球關注，台灣網友也熱烈討論，但是千萬別亂開無聊的玩笑，讓自己惹禍上身。在PTT八卦板上就出現一則恐怖PO文，鼓吹「我們來擊落裴洛西」。此文PO出後，PTT在底下推文刷一排「報警」要原PO不要亂開玩笑。

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▲有網友在PTT發文，嗆要「我們來擊落裴洛西」。（圖／翻攝自PTT）



原PO發文表示，「中美這兩隻紙老虎，都想借著我們小台灣來削弱對方的實力~想把偶們（我們）烏克蘭化~ 嘿 沒門，不如偶們反將他們一軍，率先擊落裴洛西 專機~對美 栽贓給阿共仔，對中 我們就說 幫你們做了你們想做的 從此兩岸一家親~然後偶們台灣 隔岸觀火 坐收漁翁之利~嘿嘿大家說 豪瀑豪（好不好）？」

鄉民在推文回應表示，「已備份、報警、國際警察 FBI、CIA」、「幫你轉給AIT」、「掰掰你要被抓了，可能一輩子進不去美國」、「怎麼有人發文都不多思考一下的」、「你自己對你的言論負責，看好戲囉」、「關在關達那摩監獄，一輩子離不開美國」。