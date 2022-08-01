台灣人權攝影展開幕　百張照捕捉原民、移工、性別爭平權血淚

▲陳菊1日為「向光而生—臺灣人權攝影特展」剪綵。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

由國家人權委員會於華山1914文化創意產業園區策辦的「向光而生一台灣人權攝影特展」今（1日）開幕，兼任國家人權委員會主委的監察院長陳菊蒞臨剪綵。人權會指出，本次展覽作品邀請長期關注社會的資深影像工作者謝三泰、蔡明德、黃子明，以及中央通訊社，總計展出100張新聞影作品，展覽期間自8月1日至8月15日。

人權會表示，「向光而生一台灣人權攝影特展」分為原住民族、性別及移工三大主題區域，「從這裡開始」以關注原住民族自爭取權利運動到近年政府向原住民族道歉、原住民族在各領域的優異表現等歷程。「卸下性別刻板印象」聚焦在性別平等議題，呈現台灣從女權的倡導，一路走向婚姻平權的各個階段。

而「啟程．離鄉背井」則聚焦外籍移工從各國渡台，投入3D（骯臟、辛苦、危險）產業，以及移工融入台灣生活的過程中，雇主與仲介間的關係，及生活環境克難等多重困境。

人權會也說，8月1日是人權成立2周，2年來關切多項人權議題，並參與五大人權公約（兩公約、CRPD、CRC、CEDAW）的國際審查，並對行政機關提出五大人權約的國家報告，獨立評估意見;同時出席憲法法庭，從人權觀點提出專業意見，並與國內、外進行廣泛的交流與合作，對於台灣人權業務的推動有實質上的進展。

人權會補充，本次展覽期間免費入場，展出攝影作品橫跨1980年代至當代，透過專業攝影師的鏡頭，捕捉歷史新聞事件的瞬間與爭取權利行動的片刻。在關注焦點議題的同時，也帶領民眾以人權的視野，關心我們長期忽視或者在現今認為理所當然的權利，與它背後的一幕幕故事，讓個人、社會與國家三者間展逐步對話，呈現台灣當代紀實攝影及多元社會價值的新風貌。