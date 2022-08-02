小三女官員寄「2條線驗孕棒」嗆正宮　反遭求償百萬！結局曝

記者黃翊婷／綜合報導

在中央部會工作的陳姓女官員與另一部會的林姓官員（已婚）發生婚外情，後來男方打算分手，她一氣之下寄了「2條線」的驗孕棒給林妻，還透過社交平台傳送訊息騷擾，甚至散布疑似男方的不雅照給親友，結果反遭提告求償100萬元。一審判陳女應賠償30萬元，她不滿提出上訴，但高等法院合議庭日前審理後認為她侵害林妻配偶權情節重大，裁定駁回，全案確定。

▲陳女寄「2條線」呈現陽性的驗孕棒給林妻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

林妻在判決書中主張，丈夫2017年至2019年間與陳女發生婚外情，雙方數次在住處、車上發生性行為，她甚至在2019年8月5日收到陳女寄來的掛號信件，裡面裝有呈陽性反應的驗孕棒、房屋租賃契約書、丈夫側臥裸露上身的照片；另外，同年7月18日起，陳女就透過簡訊、LINE、Instagram等通訊軟體，傳送或登載謾罵言論，還公布疑似丈夫的不雅照片，對她及親友們進行多番騷擾。

林妻無奈地說，陳女自2019年3月20日起多次傳送簡訊給她的主管，客訴她工作能力不佳，種種行為已嚴重干擾正常生活，她因此罹患憂鬱症，實在忍無可忍，這才決定提告求償100萬元。

一審法官判陳女應賠償30萬元，她不滿提出上訴並表示，自己從始至終都不知道林男已婚，平日與對方都是正常往來，並無任何侵害配偶權的行為，縱使林妻可以請求非財產上損害賠償，一審判決的金額也太高了。

然而，林男在審理時坦承外遇，並表示陳女早就知道他已婚，兩人確實發生過多次性行為，頻率大約是一週2次以上。全案上訴至高等法院，合議庭認為，林妻拿出的證據包含驗孕棒、丈夫裸上身的照片、騷擾簡訊等等，經確認的確都是出自陳女之手，可見上述指控並非子虛烏有，最終不採信陳女的說詞，裁定駁回上訴，維持原審判決，全案確定。