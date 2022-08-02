掏空遠航23億餘元　財務副總吳勇璋判刑2年10月定讞

▲遠東航空掏空案判刑定讞。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空2007年間爆發掏空案，公司營運出問題，一度停飛、重整。當時被控掏空公司23億元的前財務副總吳勇璋、吳哥航空執行董事樓文豪一二審均遭判刑7年、6年半，但更二審改判吳勇璋有期徒刑2年10月、樓文豪有期徒刑2年6月。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

遠東航空2007年間爆發財務危機，檢調單位偵辦後，查出時任遠航董事長崔湧，疑似夥同前中華工銀董事長胡定吾，利用轉投資、假業務真侵占、公帳變私帳等等手法，掏空遠航20餘億元。檢方2009年間對崔湧、胡定吾，以及遠航前總經理陳尚群等9名被告提起公訴，但法院審理期間，崔湧與陳尚群2人棄保潛逃，被法院發佈通緝。崔湧於2015年3月間在美康乃狄克州自宅自縊身亡，原因不明。

其餘被告經法院審理後，一審法院2012年間宣判，認定遠航前財務副總吳勇璋、吳哥航空執行董事樓文豪，均犯下《證券交易法》中的「特別背信」、「申報不實」等罪，其中吳勇璋遭判刑7年、樓文豪判刑6年6月。此外，法院認定胡定吾並不知情，判決無罪。二審維持一審判決，全案再上訴第三審，最高法院部分駁回、部分發回，胡定吾無罪確定，但吳、樓2人部分發回更審。

更一審認為吳勇璋在法庭上坦承犯行，深表悔悟，另依《速審法》規定，改輕判有期徒刑2年、緩刑5年，須於判決確定後，繳交300萬元給與公庫，並服80小時義務勞務。另外高院認為樓文豪雖未承認犯案，但因本案審理已超過8年，也依《速審法》規定輕判2年，但未宣告緩刑。不過更二審審理後，還是認定吳、樓2人犯《證券交易法》中的「特別背信罪」，另依照《刑事妥速審判法》減刑，將吳男判刑2年10月、樓男判刑2年6月。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴，吳、樓2人將發監執行。