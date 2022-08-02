藍營徵召鎮民代表黃敏聰參選埔里鎮長　挑戰現任廖志城

▲國民黨徵召埔里鎮民代表黃敏聰參選鎮長。（圖／翻攝埔里鎮民代表會官網）

記者高堂堯／南投報導

地方公職大選年底登場，國民黨南投縣黨部將徵召埔里鎮民代表黃敏聰參選埔里鎮長；黃敏聰表示，埔里鎮值得更好，也需要再造，而再造需要勇氣和魄力，因此義無反顧站出來參選。

國民黨於上屆地方大選失利、將埔里鎮長寶座讓給民進黨籍縣議員廖志城，南投縣黨部今日於埔里鎮黨部召開記者會宣布鎮長參選人，由主委林儒彬主持，立委馬文君、許淑華、縣議會副議長潘一全、縣議員暨埔里鎮黨部主委黃世芳、縣議員林芳伃、戴世詮、王彩雲，以及多位鎮民代表、里長等均出席。

▲國民黨徵召埔里鎮民代表黃敏聰參選鎮長。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

林儒彬介紹，黃敏聰為現任埔里鎮民代表、埔里鎮黨部委員會委員、南投縣理燙髮業美容業職業工會常務監事、埔里義剪隊召集人、埔里慈善會會員，並表示將依照提名作業辦法呈報黨中央、正式徵召黃敏聰代表國民黨參選埔里鎮長。

黃敏聰指出，擔任鎮代表3年多及義剪隊執行長，努力為鎮民監督鎮務並爭取權益，也觀察到埔里鎮因人口逐年流失，年輕人就業機會少而離鄉，逐漸失去「台灣之心」的地位，認為未來埔里鎮需要大破大立的建設。

黃敏聰主張：第一、提高生活品質：埔里鎮運動人口眾多，將建設親子寵物健康運動公園及室內運動中心；第二、留住人才：埔里觀光景點眾多，須活化在地鯉魚潭景點以舉辦燈會，打造「埔里多日行」的觀光產業鏈，創造更多消費人口與就業機會，留住觀光客也留住人才。

除了鎮內再造，黃敏聰也表示要將與鄰近鄉鎮密不可分的生活圈一併納入規劃，讓埔里不只是埔里人的城鎮，更是仁愛、魚池、國姓等3鄉賴以為生的依靠，並與縣長參選人許淑華一起從「台灣的心臟」出發、聯合競選，共同為埔里打造實現美麗的願景。