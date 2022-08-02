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大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：裴洛西不至於令中美撕破臉　不必因一位議長掀翻整個棋盤

記者蔡紹堅／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nacy Pelosi）即將訪台，解放軍多次警告絕不會「坐視不管」，各界都擔憂台海可能因此爆發衝突。對此，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文認為，不必因一位眾議長做的一個棋子，而掀翻中美整個棋盤，「從這個角度看，裴洛西訪台，還沒有到中美完全撕破臉的時候。」

▲▼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布對總統川普展開彈劾調查。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

大陸媒體《觀察者網》2日刊登了王文的專訪文章，他提到，台海危機的可能性是存在的，但中國不應怕類似危機，也應該自信能夠掌控這場危機，「台灣在大陸的對岸，永遠都跑不了，現在關鍵是要搞定美國，讓美國不要成為兩岸關係的麻煩製造者。」

▲▼解放軍閱兵,DF-26,東風-26,關島快遞。（圖／路透社）

王文指出，至於中美會不會直接軍事衝突，他相信中美決策者的最後理性，中美兩國軍力「擦槍走火」的可能性正在上升，但中美直接軍事衝突可能性仍不大，因為按扭在兩國元首手裡，從五次元首對話的內容看，避免直接軍事衝突仍是兩國最大的公約數，「即便那些美國最鷹派，也肯定要掂量一下，與世界第二大軍費開支大國對抗，到底會是怎樣的下場！」

王文說，「鬥而不破」是中國對美博弈一直希望保持的最後防線，但如果一旦衝擊了中國的核心利益，則「不破」的防線，也沒有必要防住，「這就是當下中國的戰略意志，『玩火必自焚』，就是表達了這個戰略意志。」

▲▼解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）

王文認為，這次應對裴洛西訪台事件，中國對美體現了策略精準度與戰略堅忍性，一是只警告佩洛西訪台的行為，不針對佩洛西本人；二是只說中國軍隊會反應，沒有說會採取怎樣的反應，以避火上澆油，激化矛盾；三是此前的中美兩國元首通話，也在給事態萬一失控，留下了解決餘地。

王文強調，美國國內政治鬥爭非常複雜，不必因一位眾議長做的一個棋子，而掀翻中美整個棋盤，「從這個角度看，裴洛西訪台，還沒有到中美完全撕破臉的時候。」

王文還說，中國要對兩岸統一保持最大的戰略耐力與毅力，應對干擾統一進程的背後最大因素是美國，「兩岸統一的時間表、路線圖要最終服務於中華民族偉大復興；不能因為統一進程而中斷了中華民族偉大復興的持續進程。」

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