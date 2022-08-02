頭頂黏一起！連體嬰成功分離「VR神助攻」　醫：沒人相信能辦到

▲巴西連體嬰貝爾納多（Bernardo Lima）及亞瑟（Arthur Lima）成功分離。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴西一對3歲連體嬰頭頂相連，如今在手術後成功分離。此前，英國及巴西的醫療團隊利用電腦斷層掃描（CT）及磁共振成像（MRI）圖像，使用虛擬實境（VR）技術，跨海練習好幾個月。倫敦神經外科醫師吉拉尼（Noor ul Owase Jeelani）振奮表示，「一開始沒人相信能辦到，拯救他們2人是具有歷史意義的成就。」

BBC等外媒報導，貝爾納多（Bernardo Lima）及亞瑟（Arthur Lima）共經歷7次手術，最後一次甚至超過27小時，全程動員近百名醫護。他們在里約接受治療，但除了當地醫療團隊，還有倫敦大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）的協助。

▲雙胞胎術前大多日子也都待在醫院裡。（圖／路透）



雙胞胎屬於罕見的顱部聯胎，由於多條血管相連，所以分離手術難度極高。此外，他們以前還曾經歷失敗手術，生理結構因為傷疤組織而變得更複雜。

吉拉尼表示，正如所有分離後的連體嬰一樣，2個男孩術後血壓及心率都高到「衝破屋頂」，直到4天後重逢，並且牽起彼此的手。他們在醫院裡恢復得很好，將會接受6個月的康復支援。

吉拉尼提到，第一次有不同國家的外科醫師戴著耳機，在同個「虛擬實境室」裡一起做手術，「這真是太美好了，能在孩子面臨真正風險之前，就先看到解剖結構，並且（透過虛擬實境）做手術，真是太好了。」他也提到，這是自己執業生涯中最困難、複雜且具挑戰的手術，簡直就是「太空時代的東西」。

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