民調：47%日人反對安倍國葬！　8成民眾籲釐清統一教與政界關係

▲ 安倍7月8日遇刺身亡，政府預計9月在武道館舉行國葬。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良街頭演說中遇刺身亡，有鑑於他生前的貢獻，政府敲定於9月27日為他舉行國葬，費用全由國家負擔，這項問題卻在全國點燃分歧，甚至引起小規模抗議活動。《日經》民調顯示， 47％日本民眾反對為安倍舉行國葬，且有高達8成受訪者認為有必要釐清統一教會與政界的關係。

安倍將是繼1967年逝世的吉田茂以後，日本戰後唯一舉行國葬的前首相。但《日本經濟新聞》調查指出，日本47％民眾反對為他舉行國葬，43%贊成，其餘持觀望態度。《共同社》民調則顯示，53.3%民眾反對，45.1%支持。

日本首相岸田文雄上月表示，考慮到安倍是憲政史上任期最久的首相， 8年8個月任期中，對東日本大地震復興、日本經濟復甦及日美同盟的舉措都彰顯他在內政與外交上的巨大貢獻，因此決定今秋以國葬形式舉辦葬禮。但《共同社》民調顯示，61.9%受訪者認為有必要就國葬必要性在國會舉行辯論。

《日經》調查中，岸田內閣支持率下降2%來到58％，為去年10月上任來倒數第二低。但在《共同社》民調中大幅下滑12.2％，降至51%，創下上任來最低。

《共同社》分析，民意流失可能是因岸田內閣對決定舉行國葬的原因解釋不足。但《日經》指出，另一潛在原因是自民黨與統一教會的關係引發民眾不安，高達80.6％受訪者認為有必要釐清政界人士與統一教的關係，16.8%民眾則認為沒有必要。

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