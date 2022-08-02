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大陸 大陸焦點 特派現場

揭秘陸「暫停進口」台食品　台商：裴傳訪台後被要求「整改補件」

▲▼ 台灣部分食品業者遭「無預警」通知暫停進口到大陸。（圖／翻攝 大陸海關總署）

台灣部分食品業者、水產業者遭通知暫停進口到大陸。（圖／翻攝 大陸海關總署）

記者任以芳／台北報導

大陸海關總署昨1日深夜傳出對台100多家食品暫停進口，《東森新媒體ETtoday》實際上網查詢海關總署「進口食品境外生產企業註冊信息」-港澳台地區生產企業選項，味全、維力食品、泰山、華聯食品等知名品牌確實顯示「暫停進口」。接受記者訪問上海吳姓台商表示，目前部分業者被通知要求「整改補件」才被暫停。但不少台商私下抱怨，這次「無預警」停止作業，絕對不是突然，跟裴洛西傳出訪台的時機實在太巧合、敏感。

接受訪問吳姓台商本身也是做食品生意，10多年來進口糕餅類貨品到大陸沒有問題，這次卻突然被「暫停進口」。他說，昨上午開始，上海不少台商接到相關單位通知，請「自行」上網查詢大陸海關總署「進口食品境外生產企業註冊信息」，是否還符合進口資格，所有人都相當錯愕。

▲▼台灣食品業者「無預警」被通知暫停進口到大陸。 。（圖／翻攝 大陸海關總署）

▲▼ 台灣部分食品業者遭「無預警」通知暫停進口到大陸。（圖／翻攝 大陸海關總署）

▲ 台灣部分食品業者顯示「暫停進口」或「有效」，陸官方認定至今沒有給原因。（圖／翻攝 大陸海關總署）

《東森新媒體ETtoday》實際上網查詢海關總署「進口食品境外生產企業註冊信息」-港澳台地區生產企業選項，針對台灣企業總共有3228條訊息，檢驗的相關食品品項大約有一百多項，涉及1千多家食品類業者，大約有100多家業者顯示「暫停進口」，大多數還是顯示「有效」，粗估有超過600件進口產品受到影響。

實際上網搜索，味全、維力食品、泰山、華聯食品、郭元益等知名大廠牌都「暫停進口」，也有其他低調台灣食品廠牌也被通知「暫停進口」。名單列出來之後，許多台商無法理解，這次不管是大廠或小廠都受害，無關誰繳稅多寡，到底原因出在哪裡？

吳姓台商分析兩點，首先從表面上看似不涉及政治，他的公司今上午收到相關單位通知要求「補件」，原因是台灣過來的一批貨物申報資料有些問題。比如，補充貨物細節，標點符號等排序，問題是「這些小問題」都不足被暫停進口的程度。

他進一步說，台灣農委會說跟裴洛西訪台無關，但時間點就是非常敏感。「我自己進口食品到大陸十多年都沒問題，為何裴洛西傳出訪台前一天就出事？」

從肉類、水果到石斑魚，台灣農漁產品輸陸一再被限縮。現在連食品業也受到牽連。根據經濟部統計，2020年台灣輸入大陸食品產值高達321億，其中18類食品產值達188億。

儘管大陸官方還沒宣布何時「暫時禁止」台灣食品輸入，現階段只是通知部分台灣業者做好準備。吳姓台商也轉述其他台商心聲，只要政策落實非常可怕。之前經濟受到疫情衝擊已經很慘，如果貨品暫停進口大陸，業績再狠狠掉一半以上，大家真的不用活下去。

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