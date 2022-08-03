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社會 社會焦點 保障人權

統促黨抗議裴洛西訪台沒人理　長腿妹「褲頭撐黨旗」反成焦點

記者陳雕文／新北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間來台，3日下午2點多到景美人權園區參訪。而統促黨主席「白狼」張安樂率眾在園區前，舉牌高喊「滾回去」並發表長篇大論，群眾中有一名女子疑似為了節省體力，用褲頭撐住統促黨的黨旗，反成全場焦點，維安的刑警都忍不住多看幾眼。

▲▼長腿妹。（圖／記者陳雕文攝）

▲長腿妹身穿統促黨背心，仍舊散發性感氣息，以褲頭撐住旗桿，相當引人注意。（圖／記者陳雕文攝）

據悉，此次裴洛西來台行程除與總統蔡英文會面並進行午宴外，同時在3日下午2時40分前往景美人權園區參觀，並拜會銅鑼灣書店老闆林榮基、曾因「涉嫌顛覆國家政權罪」而遭中共逮捕判刑5年的李明哲、被中共政府通緝的民運人士吾爾開希等人。

▲▼長腿妹。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼女子身高約170公分，站在白狼後方性感火辣，休息時激凸性感指數再飆高。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼長腿妹。（圖／記者陳雕文攝）

不過裴洛西前腳才剛進園區，白狼張安樂就率領統促黨一干人等站在園區門口前大聲抗議，主張裴洛西來台將引起台海戰爭，「要裴洛西滾回去」。警方見統促黨大陣仗也不敢掉以輕心，2度舉牌警告張安樂與其統促黨違反集會遊行法，若不解散將進行驅離，而張安樂面對警方警告，則回嗆員警，「我們來這裡是要訴說權益，我們在這裡有人權，你們沒有資格命令我。」

▲▼長腿妹。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼據了解，長腿妹跟其他人站在白狼身後舉旗，部分人還有錢拿。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼長腿妹。（圖／記者陳雕文攝）

就在眾人頂著37度高溫，聽著張安樂以及其他統促黨員高談闊論時，一名身高約170公分，姣好身材並以褲頭「撐著」統促黨旗的女子，引起媒體注意。當她看到鏡頭時還害羞以旗幟遮臉，直到張安樂宣布撤退，女子才跟身旁友人退到後方脫下統促黨背心。

記者詢問其他在場拍照的少年，少年解釋，其實很多人也不知道要來做甚麼，就是大家一個拉一個過來幫忙，他們就來舉旗了，有的人有錢拿，有的則沒有。

▲▼長腿妹。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼白狼張安樂率領統促黨一干人等前往景美人權園區抗議，要裴洛西「滾回去」，遭警方二度舉牌警告。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼白狼張安樂率領統促黨一干人等前往景美人權園區抗議，要裴洛西「滾回去」，遭警方二度舉牌警告。（圖／記者陳雕文攝）

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