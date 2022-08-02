台灣基進提台美海巡艦互相靠港　「裴洛西訪台前夕應該打鐵趁熱」

▲台灣基進召開「台美海巡互靠港，自由印太有保障」記者會。（圖／台灣基進提供）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進2日表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團即將抵台之際，中國不斷透過各種管道對外放話，並且持續以軍機繞台等方式企圖影響台海局勢，台灣基進呼籲政府應儘速推動「台美海巡艦互相靠港」的合作，保障台海乃至整個印太區域海洋秩序的穩定與和平。

台灣基進上午在台北黨政辦公室召開「台美海巡互靠港，自由印太有保障」記者會，與會者包括台灣基進秘書長王興煥、台灣制憲基金會副執行長宋承恩、台灣安保協會副秘書長何澄輝等人。

王興煥表示，中國民族主義的本質是帝國主義、天朝主義，中國人無法理解和平與文明的秩序，他們認為不擴張就會導致生存危機，而中國圖謀擴張主權的第一線就在海權，除了將領海畫到菲律賓、馬來西亞、越南等國，並且以中國本位命名各國海域，與美國競爭海權。

王興煥指出，其中對台灣威脅最大的部分，就是將台灣海峽「內海化」，中國想透過改變國際海洋法的定義，改變台海主權現狀，並且企圖透過《海警法》將海上執法單位化為軍事機制。

王興煥認為，透過提供泛太平洋盟國海巡艦停靠台灣港口，具有與美國共同防堵中國擴張的類軍事合作意義，甚至可積極擔任「平戰轉換」的任務，因應新型態的海上灰色地帶軍事衝突，確保台海安全。

王興煥呼籲，在斐洛西訪台前夕，民進黨政府應該打鐵趁熱，在台美關係升溫之際，儘速推動與美國締結海巡合作協約，開放台美海巡艦可以互相靠港，台美海巡合作合乎雙方的需求與利益，這是台美關係深化的一環。

何澄輝則表示，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，台海本來就是地緣政治高風險地區，有關中國這幾年民族主義的擴張作為，包括在東海、台海、南海地區進行許多高爭議衝突事件，甚至派出海上民兵等看似非軍事的單位，進行灰色地帶領域、混合衝突的型態，一再引起國際重視。

何澄輝指出，台灣地處關鍵位置，可以讓執法單位進行必要駐國靠港，彼此情報交流，有助於高風險海域的風險管控，現在正是台灣積極擴展這方面的國際合作，以防中國逐步升高地緣政治風險的重要契機。

宋承恩強調，台灣如果要在區域和平上扮演更重要角色，就是要讓現有的力量能夠進入國際結盟的一環，並且在國際間發揮價值，增加中國進犯代價，讓中國不敢進犯台灣，台灣必須在政治上做出清楚的指示。