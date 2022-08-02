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「美國眾議長官很大？」他一問被噓慘　裴洛西強大背景曝光

▲▼ 美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）

▲美國眾院議長裴洛西。（圖／達志影像）

網搜小組／鄺郁庭報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，預計今（2）日晚上10點抵台，引發北京當局反彈以及全球關注。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，認為既不是美國總統拜登要來，也不是副總統或國務卿，為何討論度這麼高？不禁問卦「美國眾議長官很大嗎？」意外曝光裴洛西超強背景。

這位網友文中納悶，來台的既不是美國總統拜登，也不是副總統或國務卿，「只是個議長，大家就爽得要命，我也唸過書，美國眾議院長官很大嗎？」貼文一出，許多人傻眼開噓，「民選第三大你說呢」、「白宮為了她開記者會，你說看看大不大」、「第二順位領導人，正副總統怎麼了，就眾議長接臨時總統」、「沒唸過書，不用特別出來給大家笑。」

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有內行網友就解釋，「我就這樣說吧！台美斷交後，台美官方很少有行政長官來台（多數是半民間或是民選議員）。而在總統繼位順序上，裴姨算是民選最高級的長官了，再上去是有『行政』色彩的副總統兼參議院院長。」

還有人補充，「裴洛西官位很大！民意代表的最高位階，行政系統的對立面。除了能主導彈劾總統之外，總統要向參議院報告，裴姨甚至敢當著川普總統的面撕了他的講稿」、「你知道她也是核彈密碼擁有者之一嗎？」

另外，本站報導《裴洛西根本「美國喬王」連川普都怕她　7億募款戰力值就是任性！》裴洛西的作風任性又霸道，而她任性的底氣，都來自於過去累積的7億美元（約新台幣210億）募款戰力，讓她在國會裡「喊水會結凍」堪稱是「美國喬王」。

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