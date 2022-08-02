裴洛西今將訪台！　美軍「3大主力軍艦」駛近台灣海域

▲美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西預計今（2）日晚間抵達台灣，與此同時，美國三大主力軍艦紛紛航向台灣附近海域，包括航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）、兩棲突擊艦的黎波里號（USS Trioli）及美利堅號（USS America）。

美國海軍研究所新聞網（USNI）報導，駐紮日本的雷根號已結束南海及新加坡港口的任務，於7月31日穿過聖貝納迪諾海峽（San Bernardino Strait），航行至菲律賓海。駐紮加州的的黎波里號裝載多達20架F-35B戰機，目前位於沖繩南部。美利堅號目前仍在日本長崎縣港口，但也即將出發。

▲兩棲突擊艦美利堅號。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊）



▲兩棲突擊艦的黎波里號。（圖／翻攝美國海軍官網）



一名五角大廈發言人1日表示，他不會詳細說明裴洛西出訪期間，軍方所採取的保護措施，但船艦都在該區域正常航行。一位高級國防官員透露，這些軍艦、護衛艦及航空聯隊已經抵達該區域，預計將會停留一段時間，以應對緊急狀況。

中國外交部1日再度警告，裴洛西若赴台將導致嚴重後果，「解放軍絕不會坐視不管」，發言人趙立堅被問及，究竟會採取什麼樣的反應時回答，「讓我們拭目以待。」

《紐時》社論：裴洛西訪台 「魯莽危險又不負責任」