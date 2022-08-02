外媒曝多架共機飛近台海中線　國軍將由「即時軍事動態」說明

▲裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2日）晚間10時半許搭乘美軍行政專機抵台，面對中共武力恫嚇，台美軍事高度戒備。對於《路透》今報導，已有多架共機2日上午飛近台海中線，我國國防部目前還未有相關回應，預計會適時由空軍發布的「即時軍事動態」說明。

外媒報導裴洛西近日展開的亞洲行將會拜訪台灣，消息一出惹怒中國當局，多次軍事恫嚇，美國總統拜登一度表示，「軍方認為這不是好主意」，而後來美方對此相當低調，裴洛西的官方行程中也未載明台灣。不過，目前多方消息指稱裴洛西將於2日晚間10時半許搭乘美軍行政專機，飛抵松山機場，隔天將會晤總統蔡英文、拜訪立法院等，中午啟程離開。

面對裴洛西可能訪台，北京多次警告不會坐視不管；中國海事局昨發布航行警告，表示將在2日0時至6日24時於南海部分海域進行軍事訓練，禁止船隻駛入。福建省軍區政治工作局官方微博今發文，「近日，福建省軍區在閩南某海域組織民兵防空分隊實彈射擊，全面檢驗複雜條件下整體作戰能力。我們嚴陣以待，聽令而戰」。

而《路透》2日報導，有消息人士指出，1日以來就有多艘中國軍艦持續靠近航道的非官方緩衝區，台灣派出軍機監視；在2日上午，解放軍軍艦及戰機都逼近台海中線。報導也提到，該人士將解放軍不尋常舉動形容為「非常挑釁」，因為兩岸飛機通常都不會越過中線。